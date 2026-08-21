立院國民黨團力挺李四川、徐欣瑩 高喊新竹新北一起贏

國民黨新北市長參選人李四川今日上午赴立法院拜會國民黨團，新竹縣長參選人、立委徐欣瑩及國民黨團立委齊聚共同造勢，李四川也與在場立委牽起徐欣瑩的手高喊「我們支持徐欣瑩！」營造國民黨大團結氣勢。徐欣瑩現場說，她與川伯都是理工背景，兩人都是理性、務實，並拋出「新竹新北一起贏！國民黨年底九合一選舉大勝利！」展現新竹新北「理工連線」的堅強陣容。

徐欣瑩表示，李四川是拿槌子的工程師，她則是拿儀器的衛星測量博士，兩人皆具備扎實的工程與科學訓練，強調實事求是、務實理性、科技治理，面對複雜的城市治理與建設挑戰，能夠以數據為本、效率為先，並強調縣市施政必須注入穩健且具備前瞻性的力量，地方治理才能永續向前。

徐欣瑩說，新北市與新竹縣的共同點是年輕家庭比例居多，為增加新竹縣家庭及親子活動空間，她提出興建「室內特色兒童樂園」，而川伯也提出「大型室內親子館」，且都提出增加臨時托育的量能，以減少年輕父母的負擔，可以說兩人都在親子及托育議題理念高度一致且同樣重視。她期盼與川伯共同合作、在縣市治理經驗上相互交流，一起為新竹縣及新北市民眾來打拚。

徐欣瑩和李四川會後也相互打氣、互道祝福。徐欣瑩說，希望新竹新北都能「川流不息」、「欣欣向榮」，象徵著市政建設的持續流轉、生生不息，並期待在選戰最後三個月攜手共推「北北基桃竹」生活圈聯合治理，以理工人的務實態度實現城市發展與安居樂業的承諾。