影／賴清德南投大開福利支票？ 102歲人瑞全家可領多少錢意外成亮點

賴清德總統今天到南投市慶福寺、埔里恒吉宮參香，替民進黨南投縣長參選人温世政、南投市長參選人沈夙崢、埔里鎮長參選人葉仁創拉抬聲勢。賴清德強調今年經濟成長率創39年新高，也拋出明年每人1萬元AI紅利，並呼籲民眾支持政府，讓社會安定、經濟持續發展。

賴清德說，慶福寺主祀慚愧三祖師，在台灣相當罕見，三位祖師各有所長，大祖師擅長地理風水，二祖師精通醫術，三祖師則以法術為百姓消災解厄。他代表政府參香，祈求國泰民安、四時無災，也希望大家都能賺大錢。

賴清德隨後將慚愧三祖師與温世政的政見連結。他說，温世政想保護南投的好山好水，面對名間興建焚化爐議題，提出「雞尾酒療法」，透過不同方式處理垃圾，不一定要興建焚化爐，甚至還有餘力協助鄰近縣市。

賴清德也以温世政的醫師身分，對應慚愧二祖師「治病救人」的特色。他表示，温世政提出老人裝假牙每人補助8萬元，以及設立行動醫院深入社區等醫療政見，未來若當選縣長，也會要求縣府團隊全力為民服務。

談到中央施政，賴清德表示，今年經濟成長率超過11%，創39年新高，經濟好、稅收增加，政府就要把資源投入國防與建設。他指出，國防預算超過1兆元，除強化國軍戰力，也要推動無人機產業；明年公共工程及經濟建設投資規模也約1兆元。

賴清德並強調，人民繳的稅增加，政府就要照顧每一位國家主人。他提到，0至18歲每月可領5000元，明年還要發放每人1萬元AI紅利；老農津貼每月1萬5000元，未參加公保、勞保、農保者，明年也可每月領取5000元國民年金。

為讓民眾更有感，賴清德還邀請現場102歲人瑞上台，當場詢問「全家AI紅利可以領多少錢？」人瑞開心細數兒孫，表示子孫工作、事業都有成，但真正問到有多少人可以領、總共能領多少時，卻「算不清楚」。現場居民笑說，這名人瑞兒孫有20多人，若每人都符合資格，明年全家就能領到20多萬元。

賴清德最後以「清德當總統，有沒有很會握手頭（台語，顧家計之意）」詢問現場支持者，獲得熱烈掌聲。他呼籲民眾，面對國際局勢變化及立法院紛擾，不要受到影響，要支持政府、成為政府後盾，社會安定才能讓經濟持續發展，否則社會不安定，經濟與人民生活都會受到影響。

賴清德與南投當地102歲人瑞同台，親切詢問全家可領多少「AI紅利」，老人家開心分享兒孫近況，現場氣氛熱絡。記者黃仲裕／攝影

賴清德與南投當地102歲人瑞同台，親切詢問全家可領多少「AI紅利」，老人家開心分享兒孫近況，現場氣氛熱絡。記者黃仲裕／攝影