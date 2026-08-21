議會離情依依 陳其邁以「猴子要在樹上」勉勵議員千萬不能落選

高雄市議會第四屆第八次定期會今天開幕，市長陳其邁進入任內最後一個會期，民進黨團總召江瑞鴻離情依依說「心酸酸的」。陳其邁對於即將卸任心情愉快，但也以「猴子一定要在樹上，不可以掉下來」這句日本政治諺語勉勵民進黨議員，年底一定要連任，否則就會失去政治舞台。

今日是開議首日，陳其邁率市府團隊拜會國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團及正副議長。

無黨籍市議員朱信強、陳善慧公布不競選連任，陳其邁看見他們兩人，見面打招呼就先說「我們都要退休了」。原民議員陳幸富則反映敬老卡點數，希望可以擴大使用範圍，以及偏鄉醫療專車老舊問題。

民進黨團總召江瑞鴻表示，市長陳其邁上任後，六年來高雄有很大改變，時間過得很快，現在已經進入最後一次會期，想起來「心會酸酸的」，感謝市長六年來沒日沒夜的付出。

面對同黨議員離情依依，過去曾落選的陳其邁坦言「落選很痛苦」，所以特別以日本的政治諺語「日本人說猴子要在樹上」，勉勵大家，千萬不能落選，必須加油，謙卑地傾聽民意，不能懶惰。

陳其邁進一步解釋說，這個諺語意思是說政治人物要有舞台，若從舞台上掉下來的話就會生存困難，所以期勉議員要拚連任，要努力留在樹上，畢竟要抓在樹上也沒有那麼簡單，「政治就是要拚，這個是我的體驗，做任何事情都要堅持理想，做一個亡命之徒，不要命地拚」。

市長陳其邁拜會無黨團結聯盟黨團，現場有三位議員，其中兩人也將在年底卸任。記者徐白櫻／攝影