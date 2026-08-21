為新北建設爭取協助 李四川拜會國民黨、民眾黨團

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往立法院拜會國民黨立院黨團及民眾黨團，希望爭取新北市建設相關協助，包含將老舊、不合時宜的法令，能隨時代修改。

李四川首先拜訪民眾黨團，民眾黨主席黃國昌也到場。李四川表示，他在台北市服務將近30年，之後到新北市待了8年，整個公務生涯大多都在雙北，也很關心雙北的整體發展。

李四川指出，很多人台北、新北來回通勤，可能要花費2、3個小時。因此他構想未來打造一條雙北的AI高科技廊帶，從南港軟體園區開始，串聯內湖科技園區、北投士林科技園區，再延伸到蘆洲、五股。接著，可以連結台64線、台65線，延伸至板橋、土城、樹林、新店等地。

李四川說，除了既有道路外，也可以建構中運量或其他型態的捷運系統。例如，從北士科往關渡方向，可以規畫一條快速捷運延伸到淡水。未來路網也可以透過淡江大橋串聯八里，八里左岸可以發展觀光型捷運或交通系統，往另一方向則可以連結林口，甚至進一步串聯桃園機場。

李四川指出，然而許多捷運計畫送到中央審核後，往往一報就是3、5年，等到中央核定、補助經費到位，物價上漲，原本的建設成本可能早就被吃掉了。因此，如果未來能夠修「大眾捷運法」，只要台北市與新北市本身的財政能力足以負擔，或許就不必完全依賴中央補助，也不必等到中央核定後才能推動。

民眾黨團總召陳清龍回應，建設不分黨派，只要是為了國家與地方交通建設發展，民眾黨團全力支持；針對李四川點出的相關法令問題，黨團也願意研議修法，透過在野合作推動。他表示，民眾黨在新北市提名7位市議員參選人，期待未來彼此支持、共同努力，讓民眾黨議員進入議會監督市政，一起為新北建設打拚。

隨後，李四川拜會國民黨團，他表示，此行最主要的目的，是希望立法院給予新北市相關協助，包含將老舊、不合時宜的法令，能隨時代修改。他在全力以赴之下，也需要所有委員給他全力支持，因為他從沒有選舉過，只有一直去抬轎，所以會認真傾聽委員的意見。

各縣市參選人也紛紛提出意見，李四川提到，這5個月來他跑遍新北市29個行政區，最大收獲是瘦5公斤。接著，他指著台下參選金門縣長的國民黨立委陳玉珍，笑稱「看玉珍到現在都還沒有瘦，看我們幅員多廣大」。

國民黨新竹市長參選人徐欣瑩說，她提出興建「室內特色兒童樂園」，川伯也提出「大型室內親子館」，且都提出增加臨時托育的量能，「我們都是理工、務實的，所以新北、新竹一起贏，全部國民黨提名的縣市都一起全壘打。」最後所有黨團成員一同喊話打氣，「所有縣市長都要贏」。