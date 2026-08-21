民進黨發表競選歌曲 為創黨40周年音樂會暖身

年底九合一選舉倒數破百日，民進黨今天宣布，創黨40周年紀念音樂會宣傳正式起跑，活動延續「傳承40民主共鳴」主軸，回望民進黨自創立以來的奮鬥歷程，展現「執政即是品質保證」的堅定承諾，選戰主題曲「台灣好生活」也已在民進黨YouTube頻道上架，特別邀請優秀音樂人吳永吉Kiat Táng親自操刀作詞曲，以動人旋律唱出對這片土地的熱愛與世代交替的深遠意義。

民進黨表示，這次紀念音樂會將以四大主題為主軸呈現，序幕「民主台灣」講述無懼威權的前輩，以堅韌意志與血淚拼貼出自由的版圖；第二篇章「母親台灣」呈現社會轉型動盪中，無數女性與跨世代文化交織出的堅韌生命力；第三篇章「在地台灣」承載民進黨 40 年來投身公共事務「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，實踐對品質保證的諾言；最後則以「進步台灣」作結，透過充滿希望與明媚的曲目，象徵民進黨推出的新世代優秀人才，將團結一致開創更繁榮、自信的新時代。

民進黨昨天也公布這次選舉的競選歌曲「台灣好生活」，邀請名金曲歌手吳永吉製作並演唱，吳永吉引用歌詞道，「人生經歷過風雨，才更能體會幸福；土地歷經雨水洗禮，才能看見彩虹。」他認為，信仰自由與彼此尊重是這座島嶼最珍貴的資產，台灣正是因為多元與包容，才如此精彩。

民進黨指出，吳永吉特別引用了温若喬台文詩集「日花閃爍」中的詞句。他由衷感謝温將台語文寫得如此雅氣、脫俗且動人，這份對土地的細膩觀察，正好與他想在曲中展現的生活美好不謀而合，無論是舉世聞名的便利生活機能，或是令人無比安心的治安環境，都是這片土地最動人的日常。