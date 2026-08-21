蔣萬安不站台白營傳不滿？黃國昌：勿在小事上大做文章

2026地方選戰將近，國民黨台北市黨部日前決議，台北市長蔣萬安不能單獨為個別民眾黨參選人站台，傳引發白營內不滿。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨對6位參選人在台北市全壘打充滿信心，沒必要在小事上大作文章。

黃國昌今出席國民黨立委羅智強舉行的「說歷史陪爸媽」首映會，他於會前受訪時表示，民眾黨這次在台北市共有6位議員參選人，包括4位現任議員及2位議員候選人，每一位都非常優秀。我們對於這6位參選人能夠在台北市全壘打、全部當選，充滿信心。

黃國昌指出，對民眾黨而言，配票策略非常簡單，就是號召所有支持者集中選票，支持民眾黨提名的6位優秀議員參選人；至於其他政黨的個別考量，都予以尊重。大家沒必要在這些小事情上大做文章，民眾黨有自己的獨立性，對於提名的議員及參選人，無論是表現、專業或熱誠，都充滿信心。

針對行政院長卓榮泰稱在野黨獨裁、行政院必須有「負責任的勇氣」，黃國昌說，卓榮泰可能離開學校太久了，法律系畢業得太久了，請回去好好重新研讀中華民國憲法。在中華民國憲法裡面，行政院院長的副署權，要處理的是跟總統之間的關係。

黃國昌提到，行政跟立法兩邊的互動，行政院如果有不同的意見，認為窒礙難行，是透過覆議的制度，這個只要有中華民國憲法基本知識的學生，都可以清楚明白的道理，卓榮泰不可能不知道。

「現在卓榮泰是橫了心，就是要搞獨裁」，黃國昌批評，卓榮泰把立法院三讀通過的法律當成空氣，擋在賴總統前面，藉由不副署掩飾賴總統不公布國會三讀通過法律的獨裁行徑。「請卓榮泰不要再硬拗了」，現在在踐踏民主憲政的，正是賴總統跟卓榮泰，不要再用這種混淆視聽的手法，想要遮掩自己毀憲亂政的惡行。