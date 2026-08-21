快訊

周杰倫買房！4.84億元掃2戶敦北豪宅4樓戶 房仲：看房邏輯不同

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

閃兵案陳柏霖今出庭認罪「會更謹慎做選擇」 律師團力爭緩刑

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安不站台白營傳不滿？黃國昌：勿在小事上大做文章

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今出席國民黨立委羅智強所舉行的「說歷史陪爸媽」首映會。記者余承翰／攝影
民眾黨主席黃國昌今出席國民黨立委羅智強所舉行的「說歷史陪爸媽」首映會。記者余承翰／攝影

2026地方選戰將近，國民黨台北市黨部日前決議，台北市長蔣萬安不能單獨為個別民眾黨參選人站台，傳引發白營內不滿。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨對6位參選人在台北市全壘打充滿信心，沒必要在小事上大作文章。

2026九合一選舉

黃國昌今出席國民黨立委羅智強舉行的「說歷史陪爸媽」首映會，他於會前受訪時表示，民眾黨這次在台北市共有6位議員參選人，包括4位現任議員及2位議員候選人，每一位都非常優秀。我們對於這6位參選人能夠在台北市全壘打、全部當選，充滿信心。

黃國昌指出，對民眾黨而言，配票策略非常簡單，就是號召所有支持者集中選票，支持民眾黨提名的6位優秀議員參選人；至於其他政黨的個別考量，都予以尊重。大家沒必要在這些小事情上大做文章，民眾黨有自己的獨立性，對於提名的議員及參選人，無論是表現、專業或熱誠，都充滿信心。

針對行政院長卓榮泰稱在野黨獨裁、行政院必須有「負責任的勇氣」，黃國昌說，卓榮泰可能離開學校太久了，法律系畢業得太久了，請回去好好重新研讀中華民國憲法。在中華民國憲法裡面，行政院院長的副署權，要處理的是跟總統之間的關係。

黃國昌提到，行政跟立法兩邊的互動，行政院如果有不同的意見，認為窒礙難行，是透過覆議的制度，這個只要有中華民國憲法基本知識的學生，都可以清楚明白的道理，卓榮泰不可能不知道。

「現在卓榮泰是橫了心，就是要搞獨裁」，黃國昌批評，卓榮泰把立法院三讀通過的法律當成空氣，擋在賴總統前面，藉由不副署掩飾賴總統不公布國會三讀通過法律的獨裁行徑。「請卓榮泰不要再硬拗了」，現在在踐踏民主憲政的，正是賴總統跟卓榮泰，不要再用這種混淆視聽的手法，想要遮掩自己毀憲亂政的惡行。

黃國昌 蔣萬安 羅智強 2026九合一選舉 國民黨 民眾黨

延伸閱讀

影／卓揆稱不副署防「在野獨裁」 黃國昌酸：回去學校重讀憲法

趙少康轟賴清德卓榮泰無法無天 比共產黨還獨裁

卓揆拒副署…盧秀燕：國家領導人不該帶頭毀憲

盧秀燕喊「重返執政缺一不可」蔣萬安表態：我是尋求連任的現任市長

相關新聞

蔣萬安不站台白營傳不滿？黃國昌：勿在小事上大做文章

2026地方選戰將近，國民黨台北市黨部日前決議，台北市長蔣萬安不能單獨為個別民眾黨參選人站台，傳引發白營內不滿。對此，民眾黨主席黃國昌今表示，民眾黨對6位參選人在台北市全壘打充滿信心，沒必要在小事上大作文章。

影／賴清德南投大開福利支票？ 102歲人瑞全家可領多少錢意外成亮點

賴清德總統今天到南投市慶福寺、埔里恒吉宮參香，替民進黨南投縣長參選人温世政、南投市長參選人沈夙崢、埔里鎮長參選人葉仁創拉抬聲勢。賴清德強調今年經濟成長率創39年新高，也拋出明年每人1萬元AI紅利，並呼籲民眾支持政府，讓社會安定、經濟持續發展。

議會離情依依 陳其邁以「猴子要在樹上」勉勵議員千萬不能落選

高雄市議會第四屆第八次定期會今天開幕，市長陳其邁進入任內最後一個會期，民進黨團總召江瑞鴻離情依依說「心酸酸的」。陳其邁對於即將卸任心情愉快，但也以「猴子一定要在樹上，不可以掉下來」這句日本政治諺語勉勵民進黨議員，年底一定要連任，否則就會失去政治舞台。

為新北建設爭取協助 李四川拜會國民黨、民眾黨團

國民黨新北市長參選人李四川今天上午前往立法院拜會國民黨立院黨團及民眾黨團，希望爭取新北市建設相關協助，包含將老舊、不合時宜的法令，能隨時代修改。

影／跨黨派爭取建設支持 李四川赴立院拜會藍白兩黨團

國民黨新北市長參選人李四川上午赴立法院拜會國民黨及民眾黨立院黨團。李四川表示，近期針對新北市提出「軌道123」、加速汐東線銜接、雙北交通連接及汐止火車站地下化等政見，盼透過跨黨派溝通，推動修正不合時宜的都更及建設相關法規。

民進黨發表競選歌曲 為創黨40周年音樂會暖身

年底九合一選舉倒數破百日，民進黨今天宣布，創黨40周年紀念音樂會宣傳正式起跑，活動延續「傳承40民主共鳴」主軸，回望民進黨自創立以來的奮鬥歷程，展現「執政即是品質保證」的堅定承諾，選戰主題曲「台灣好生活」也已在民進黨YouTube頻道上架，特別邀請優秀音樂人吳永吉Kiat Táng親自操刀作詞曲，以動人旋律唱出對這片土地的熱愛與世代交替的深遠意義。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。