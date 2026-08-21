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影／何時擔任李四川競總主委? 侯友宜今仍未鬆口
新北市長選戰倒數百日，民進黨新北市長參選人蘇巧慧邀請前總統蔡英文擔任競總主委，昨兩人合體營造團結氣勢。據悉國民黨新北市長參選人李四川也邀新北市長侯友宜出任競總主委。今侯友宜出席活動時仍未鬆口，僅表示競選團隊的規劃，要由李四川規劃及宣布。
2026九合一選舉
侯友宜今出席新北校長會議活動後受訪接受媒體聯訪，被問及何時將出任李四川競總主委，侯表示，選舉最重要的是提出好的願景，能夠爭取市民朋友的認同，所以好的政見、好的願景，才是最重要的選舉的本質。
侯友宜表示，至於競選團隊的規劃，這要由李四川來做規劃來宣布，對他來說最重要的是要把握當下、全力以赴，希望未來李四川有機會能夠延續他的市政的所有的工作，所以他一定會扮演好他自己的角色，及盡他最大的力量做該做的事。
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