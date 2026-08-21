李四川拜會「老長官」 韓國瑜大讚：真金不怕火煉

國民黨新北市長參選人李四川今天到立法院拜會民眾黨立法院黨團與國民黨立法院黨團，而李四川在拜會前先會面自己的「老長官」立法院長韓國瑜。據了解，韓國瑜稱自己大讚對李四川充滿信心，「真金不怕火煉」，選上肯定做牛做馬為新北市民服務。

李四川今天到立法院拜會藍白黨團，並針對新北建設與立委交換意見。而李四川在拜會前還先與韓國瑜會面，兩人會談約20分鐘，雙方問候彼此近況並互相勉勵打氣。

據了解，韓國瑜在會面時談到過去在高雄市府，因為有李四川的大力協助，讓各項市政都推動很順暢，尤其是下水道清淤、整治登革熱等市政成果更是有目共睹。

據了解，韓國瑜更大讚李四川，從基層出身、一步一腳印，幾10年來的經驗與歷練豐富。他對李四川充滿信心，「真金不怕火煉」，也相信新北市民非常有智慧，若給李四川有機會擔任市長，李四川肯定會做牛做馬，全力為新北市民來服務。