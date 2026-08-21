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全英文談台中願景 江啟臣拋「外籍友善」政見：成立3大委員會

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣在台中美國商會晚宴以全英文發表演講。圖／江啟臣服務處提供
立法院副院長、台中市長參選人江啟臣在台中美國商會晚宴以全英文發表演講。圖／江啟臣服務處提供

立法院副院長、國民黨台中市長參選人江啟臣昨晚受邀出席「台中美國商會」（AmCham Taichung）晚宴，他全程英語演說，並即席回應提問。江啟臣提出「外籍友善」政見，將成立國際合作與發展委員會、智慧城市、兒少與婦女照顧等三大委員會，讓國際人才落地生根。

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江啟臣認為，未來的台中應該「智慧，但仍有溫度；國際化，卻深植在地；經濟強勁，也適合成家育兒」。市府要成為問題解決者。

江啟臣指出，台中擁有精密機械、金屬加工、光學、自動化及航太等完整產業聚落，有條件透過TRMC機器人製造園區，讓AI從大腦走向身體，並加速檢測驗證與國際標準接軌，協助中小企業降低成本、進入全球市場。

江啟臣主張，與米蘭、斯圖加特、鳳凰城等具有相同產業特性的城市，建立實質的展會互惠與企業媒合。他更提出「台中館」概念，由市府帶隊參加國際大展，「不一定要先有協議，重點是把合作實質做出來」，帶領在地中小企業搶占全球市場。

外籍居民反映租屋、語言、法規及跨部門申辦等問題，江啟臣表示，未來將在市長層級設置「國際合作與發展委員會」，作為企業與國際社群對接市府的單一窗口，並成立智慧城市及兒少與婦女照顧兩大委員會。

針對青年居住問題，江啟臣主張持續增加社會住宅，研究結合TOD及民間力量擴大供給；由政府資源興建的住宅應保有公共性的可負擔宅，並從托育、教育及生活支出著手，減輕負擔。

對於北台中交通，江啟臣認為，與其另設高鐵站，更務實的方向是加速捷運路網串聯市區與豐原。他指出，規畫中的捷運紅線路程較短、沿線服務人口接近百萬，具有高度成本效益，未來各條捷運路線都應同步推進，讓交通真正把時間還給市民。

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