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蔣萬安站台白營限制惹施捨爭議 戴錫欽：盼席次極大化無打壓

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨力拚台北市議員席次過半，宣布6選區全部配票且台北市長蔣萬安僅出席白營聯合造勢，引發部分民眾黨參選人批評此舉宛如「施捨」。台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，此非施捨，是基於共同理念對抗民進黨鴨霸執政，在藍白合架構下，兄弟登山各自努力，無打壓或施捨之意，盼以客觀合理方式尋求雙方席次極大化。記者屈彥辰／攝影
國民黨力拚台北市議員席次過半，宣布6選區全部配票且台北市長蔣萬安僅出席白營聯合造勢，引發部分民眾黨參選人批評此舉宛如「施捨」。台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，此非施捨，是基於共同理念對抗民進黨鴨霸執政，在藍白合架構下，兄弟登山各自努力，無打壓或施捨之意，盼以客觀合理方式尋求雙方席次極大化。記者屈彥辰／攝影

國民黨力拚台北市議員席次過半，宣布6選區全部配票且台北市長蔣萬安僅出席白營聯合造勢，引發部分民眾黨參選人批評此舉宛如「施捨」。台北市議長、國民黨北市黨部主委戴錫欽今表示，此非施捨，是基於共同理念對抗民進黨鴨霸執政，在藍白合架構下，兄弟登山各自努力，無打壓或施捨之意，盼以客觀合理方式尋求雙方席次極大化。

2026九合一選舉

國民黨今年選舉目標是台北市議員席次單獨過半，宣布6選區首度全部配票，蔣萬安確定不幫民眾黨參選人單獨站台，僅現身民眾黨「聯合造勢」的場合。但有民眾黨參選人不滿，認為國民黨的方式是「搞得像在施捨我們一樣」、「乾脆不要」。

戴錫欽說，這當然不是施捨，跟施捨也無關，這是基於藍白理念的結合，大家希望能在共同對抗民進黨鴨霸執政的情況之下，不僅在立法院合作，在蔣萬安主政之下，在台北市也有相當多重大政策跟法案，有默契地一起推行。

戴錫欽說，在藍白合框架之下，所有國民黨台北市議員提名人，不管是現任或新人，大家都能理解。兄弟登山，還是要各自努力，把藍白席次極大化，這是共同目標。

戴錫欽說，他非常可以理解，也感謝國民黨提名人的諒解，當然也希望白營諒解，沒有任何要打壓或用施捨的方式來進行藍白合作，而是希望用最客觀合理的方式，讓彼此席次都能極大化。

媒體詢問，民眾黨議員小雞現都分享，0到9號都要投給民眾黨的候選人，是否為對國民黨的訕笑？戴錫欽說，民眾黨在6個選區都只提1名參選人，對民眾黨來講，當然是集中選票在每一區每一位提名的參選人，這是天經地義的事情，也充分尊重。國民黨因提名席次多一些，所以才有配票需求，希望民眾黨諒解。

戴錫欽說，他真的非常感謝民眾黨主席黃國昌及民眾黨好朋友的諒解。可能有部分民眾黨小雞或內部支持者覺得，這是不是變成一種「施捨」，他要再次強調，正因非常慎重看待藍白合，為了要真的落實藍白合，必須要開誠布公地溝通彼此選舉以及輔選、站台一事，了解彼此真實的想法。

戴錫欽提到，因此才會慎重徵詢所有黨籍提名同志，不管是現任議員或新人的想法，也把大家所希望的具體做法，在藍白合作框架的前提下落實，也讓民眾黨了解。過程中，正因大家能夠開誠布公、開大門走大路，把真實想法說出來，以達到「藍白席次極大化」目標，所以才會有坦誠的做法跟配套。希望白營朋友諒解，也感謝體諒，繼續朝向藍白合作的方向努力。

戴錫欽 蔣萬安 藍白合 2026九合一選舉 台北市選舉

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