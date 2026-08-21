曾說不設競總、不募款？李四川還原完整對話：勿斷章取義

國民黨新北市長參選人李四川今天赴立法院拜會國民黨立院黨團及民眾黨團，李四川會前接受媒體訪問時表示，因為近日提了許多跟新北市有關的建設政見，包括「軌道123」等都更相關法令需要改進、修改。至於遭批評曾說「不設競選總部、不募款」的說法，李四川反擊，當時說的是過去若要參選高雄市長時的期許，立委不能斷章取義。

李四川表示，今天會來拜會立法院，是因為自己在這段時間提出了許多對於新北市的政見，包含「軌道123」加速汐東線銜接工程、雙北交通連接，以及汐止火車站地下化等，希望能夠修正部分舊有、不符合時宜的法令。

針對民進黨立委林楚茵昨批評李四川曾稱「不設競選總部、不募款」，李回應，當時接受媒體訪問時，是針對過去他曾被徵詢參選高雄市長，當時他就跟國民黨講「是不是可以參選不競選」，不設立競選總部、不掛看板也不募款，這樣的話他就願意去參選。

李四川說，當時主持人還反問「如果你選新北有沒有可能這種樣子？」他當下就說「這樣也太天真了」，因此根本不是在說他參選新北市長不設總部、不設看板跟不募款。