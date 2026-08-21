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市長選舉投票日倒數100天 沈伯洋：持續提台北願景

中央社／ 台北21日電

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問到地方選舉投票倒數，近期討論焦點卻以2028年總統大選人選為主時說，其他參選人應把心思放在年底市長選舉，如他就是持續提出對台北的願景。

2026九合一選舉

沈伯洋與民進黨台北市內湖南港區議員及議員參選人上午赴碧湖公園掃街拜票，並於掃街後共同接受聯訪，媒體詢問近期選戰焦點似乎未在年底地方選舉，多數聚焦於2028年總統大選的人選。

沈伯洋接受聯訪時對此表示，今年11月要選舉投票的是縣市首長，卻有一群人把討論焦點放在2028年的總統大選人選，希望其他參選市長的人應把焦點並多關心地方市政議題，如提升民生經濟、照顧小孩長輩、協助青年創業等。

另部分，民進黨台北市議員簡舒培昨天在議會質詢市長蔣萬安提及夏莉絲幼兒園疑虐童案，並說園方把蔣萬安感謝信當成招生廣告，要求蔣提告；蔣萬安回應，不同意園方作法，依法該怎麼做就怎麼做。

沈伯洋今天被問對此議題的看法時說，他在1個月前就建議蔣萬安提告，但蔣採取法律行動慢，若認為園方未取得授權，提告才有用，否則無法嚇阻兒虐案繼續發生。且市府處理此兒虐案未做到事先預防，就算提出事後裁處也無實質作用，家長希望就是能有實際預防作為。

此外，沈伯洋競選團隊昨天推出選戰倒數百日的影片，沈伯洋透過新聞資料提到，相信100天足以改變一座城市，他會把每天當作最後一天全力以赴，並持續透過舉辦各項活動讓市民從認識到相信他，最終讓「洋流」進北市府。

沈伯洋今天被問及此影片和藍營評估年底議員選舉擬採配票制的看法時說，對方要採配票制是藍營黨內的事，對他而言就是持續對台北提出願景，並讓推出的議員參選人當選且拿下市長選舉，會持續讓市民看到「台北隊」的專業問政及政策。

此外，媒體詢問北市府研究發展考核委員會主委殷瑋在臉書（Facebook）發文提及「沈伯洋遇到問題一直逃，是不是一種，楊桃。」沈伯洋對此回應「不要講（蔣）不聽就好」。

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