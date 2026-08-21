「妃常OK、妃常感謝」LINE貼圖上線！陳亭妃打生活牌拚市長

民進黨台南市長參選人陳亭妃推出第二款「妃妃」LINE貼圖今天上架！距2026市長選舉倒數99天，陳亭妃表示，以「長長久久」為主題，推出全新動態貼圖，市民朋友在日常聊天中，讓「妃妃」陪伴大家，將支持與祝福化為最生活化的互動。

陳亭妃表示，從第一款LINE貼圖推出至今，謝謝大家一路相挺妃妃、支持妃妃。今天是選戰倒數99天，希望透過第二款LINE貼圖，用動態的設計，把行動的力量送給大家，也象徵接下來的每一天，除了要和大家長長久久、更要作伙向前行。

「聊天不知道要說什麼？就讓妃妃幫你說！」陳亭妃表示，這次第二款貼圖延續「妃妃」親切、活潑的形象，融入日常問候、加油打氣、開心撒嬌等生活情境，還有「妃常厲害」、「妃常感謝」、「妃常OK」、「笑到妃起來」等，融入名字的諧音梗，希望不只是競選期間的宣傳素材，更能成為大家日常聊天時的小幫手，讓妃妃從早到晚陪著大家在每一天。

選戰進入倒數99天，陳亭妃表示，接下來會持續走遍台南37區，傾聽市民的聲音、提出城市願景，也希望透過更多元、生活化的方式與市民交流。「倒數99天，我們一步一步、腳踏實地向前走，和大家一起寫下台南新的篇章。」

第二款「妃妃」LINE動動貼圖下載，https://line.me/S/sticker/35828084