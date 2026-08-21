盧秀燕喊「重返執政缺一不可」蔣萬安表態：我是尋求連任的現任市長

台中市長盧秀燕昨和台北市長蔣萬安、立法院長韓國瑜合體出席台灣民主基金會活動，致詞指出未來國民黨重新執政，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安，缺一不可；蔣萬安今天上午受訪表示，他是要尋求連任的現任市長，持續關注市政。

蔣萬安昨與韓國瑜、盧秀燕一同出席台灣民主基金會舉辦的「台灣地方政府聯合會」成立典禮，盧秀燕致詞指出，台灣的民主需要健全的執政黨跟在野黨，未來國民黨重新執政「韓院長、萬安，我們都在，缺一不可。」

蔣萬安上午參加北市災害防救演習實兵演練，針對盧秀燕的喊話，蔣萬安受訪指出，他是要尋求連任的現任市長，所以持續的專注市政，而且全力推動各項市政的建設，為所有的市民福祉爭取最大的權益。

蔣萬安也被問到藍白合，國民黨北市黨部宣布6選區首次全部配票，蔣萬安不幫民眾黨參選人單獨站台，只同台民眾黨「聯合造勢」場合，已引發民眾黨參選人不滿，認為國民黨「搞得像在施捨」，乾脆不要。蔣萬安說，他的目標就是藍白席次最大化，一定會共同前進，而且一起攜手為所有的市民朋友爭取最大的福祉。