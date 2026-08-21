趙少康：禿子、漢子、燕子應再集結 納入蔣萬安拉抬選情

國民黨立委羅智強今舉行「說歷史陪爸媽」首映會，中廣前董事長趙少康到場支持。趙受訪時表示，「禿子、漢子、燕子」應再集結並納入台北市長蔣萬安拉抬聲勢，黨主席對選舉有責，勝敗與否應綜合各縣市整體評估。

趙少康說，他很早前就跟台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、立法院長韓國瑜講過，三人也都同意，2018年「禿子、漢子、燕子」造成風潮，禿子、漢子、燕子應再集結，尤其現在蔣萬安聲勢也很高，如果禿子、漢子、燕子再把蔣萬安拉進來，聲勢會很大。

媒體詢及國民黨團總召傅崐萁似乎想要爭取立法院副院長，今天是否尷尬？趙少康說，爭取副院長是其權利，有什麼好尷尬的，沒有什麼尷尬，大家都是好朋友，怎麼不能打招呼？

國民黨主席鄭麗文今也來支持，外界關注是否有世紀大和解？趙少康說，沒有什麼誤解，有不同的意見很正常，沒有什麼問題啊，本來都是好朋友。

趙少康說，主席當然對選舉是有責任，就像賴清德對於民進黨的選舉也有責任，可以說這是要求，也可以說是期待嘛。彰化是六都以外的第一大縣，光選民就超過100萬人，現在大家盡力拚，選完以後再看整個結果，也不是看某一個縣市，要整體看，像是高雄到底怎麼樣、新北守不守得住，好幾個地方要一起看，綜合來看。