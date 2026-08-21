選前99天！蘇巧慧凌晨進擊板橋果菜市場展現人氣

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天凌晨4點半帶領新北隊議員參選人，一起到板橋果菜市場拜票。熱情攤商接連送上菜頭、蔥、蒜苗及鳳梨等幸運物品預祝高票當選，甚至還有支持者一看見蘇巧慧便唱起「粉紅超跑」，氣氛非常熱絡。

選戰正式邁入倒數99天，蘇巧慧天色未明便與市議員黃淑君、山田摩衣、戴瑋姍、石一佑，以及參選人李昆穎、陳俊諺、吳昇翰、吳奕萱等人展現滿滿活力與精神，由板橋果菜市場發展協會理事長郭瑮銓、前理事長曾素勤、新北市運送工促進會理事長李威政陪同拜票。

一行人也特別到果菜市場福德宮參香祈福，在主任委員蔡鴻誠陪同下，共同祈求新北合境平安。蘇巧慧表示，昨天她的競選總部主委蔡英文前總統下達動員令之後，所有新北隊成員都已準備好全力衝刺，在選戰最後階段，她也會繼續維持同樣的節奏與態度，相信「一起拚，就會贏！」

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天凌晨4點半帶領新北隊議員參選人，一起到板橋果菜市場拜票。熱情攤商接連送上菜頭、蔥、蒜苗及鳳梨等幸運物品預祝高票當選。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天凌晨4點半帶領新北隊議員參選人，一起到板橋果菜市場拜票。熱情攤商接連送上菜頭、蔥、蒜苗及鳳梨等幸運物品預祝高票當選。圖／蘇巧慧競辦提供