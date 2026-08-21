嘉市議員選戰倒數百日 正妹網紅騎虎偶搶聲量律師90度鞠躬搶選票

嘉義市長、議員及里長三合一選舉倒數百日，東區議員選戰升溫，應選10席，16人參選，3席空缺，老將、新秀、網紅及政黨新人搶進議會，參選人陸續上街頭。無黨籍正妹網紅柯莉絲汀在人車潮多的鬧區路口拜票，騎老虎造型玩偶，喊「馬路如虎口，東區請投偶」，造型吸引路人目光，透過社群聲量與街頭拜票，搶攻選票。

同樣拚街頭曝光的還有律師參選人梁樹綸。站吳鳳北路與垂楊路口，以90度鞠躬向往來駕駛人、民眾懇託支持，不少駕駛人經過搖下車窗比讚、加油，也有民眾送水、麵包及飲料打氣，讓街頭拜票成為東區選戰最直接的選票較勁。梁樹綸本屆參選議員落選，捲土重來，獲國民黨提名，與現任議員傅大偉、陳家平、張敏琪、郭定緯等同黨競逐。

國民黨東區共提名5 人，民進黨提名現任議員黃露慧、黃盈智及前議員凌子楚3人，藍綠兩黨合計提名8人，現任及曾任議員占多數。政黨之外，第三勢力及無黨籍參選人也各具特色。民眾黨提名上屆落選的林昱孜，台聯推出新人何苡睿，「小歐盟」推出曾參選立委的陳玥妗；無黨籍有前議員郭文居，以及嘉市商業會理事、嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長洪斐昭等人參選。郭文居與郭定緯堂兄弟，兩人再度同選區競逐，成為選戰話題。洪斐昭父親是地方人士熟知的「黃昏市仔」幫大哥洪鴻彬，父子深耕地方經營，勤跑基層拜票。人脈人氣旺。