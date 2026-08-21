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李四川設不設競總？ 蘇巧慧：尊重每個候選人的節奏

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天凌晨4點半就到板橋果菜批發市場拜票。圖／蘇巧慧競總提供
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天凌晨4點半就到板橋果菜批發市場拜票。圖／蘇巧慧競總提供

民進黨新北市長參選人蘇巧慧清晨接受媒體聯訪，被問到關於國民黨對手李四川是否設置競選總部、拜會立法院藍白黨團的用意時，她僅強調尊重每個候選人的節奏、民進黨的「新北隊」準備好了，希望帶領新北市迎接新時代。

2026九合一選舉

蘇巧慧今天凌晨4點半就到板橋果菜批發市場拜票，她受訪時說，包括募款、設置競選總部和看板，其實都是選戰期間非常正常的事情，尊重每個候選人的節奏。

她自己在9月5日會在橋第一運動場舉辦競選總部成立大會，「非常歡迎所有好朋友們都一起來參加，一起為我們加油！」昨天競選總部主委蔡英文前總統下達動員令之後，今天是選前倒數99天，團隊再次拂曉出擊，4點半就到板橋果菜市場，宣誓把握每一分鐘、要全力衝刺的決心，「我想最後的階段，我們一起拚，就會贏！」

蘇巧慧還說，選戰到現在，非常感謝越來越多民眾站出來支持，也感謝有非常多不同領域、在不同位置的好朋友們，紛紛撰寫貼文，或者是拍攝影片，跟各位新北市民推薦他們認識的蘇巧慧。

她說，這都是過去10年她真真正正互動過、一起努力過的成績，用這樣的小故事來告訴大家蘇巧慧值得信任，也告訴大家這次的新北隊真的是最有創意、最有執行力、最有活力，而且最有熱情。「我們的新北隊真的準備好了，希望帶領新北市迎接一個新時代，請大家給我們機會，我們一起加油！」

李四川 蘇巧慧 板橋 2026九合一選舉 競選總部 新北市選舉

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