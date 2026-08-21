蔣萬安代表藍營2028總統聲勢高 沈伯洋酸：心在2028就自己靜待

民進黨台北市長參選人沈伯洋今早6時到內湖碧湖公園掃街，在地議員及參選人們紛紛到場陪同。對於記者提問指根據震傳媒民調，台北市長蔣萬安最適合代表藍營參選2028，沈認為，今年要選縣市長，要著重在地民生等層面，「如果有心想要做的話，那就自己靜待2028年就可以。」

沈伯洋表示，今年是2026年，年底11月要選的是縣市首長，卻看到一群人不管是民調，還是彼此間角力，都在討論2028年的總統大選，還是希望大家關注2026地方上的民生、經濟、小孩照顧、長者及青年創業，以及經濟發展。

他也說，上述才是現在要著重的事情，而非討論2028年誰選總統，如果有心想要做的話，那就自己靜待2028年就可以。

另外，國民黨北市黨部首度採取全選區配票措施。沈伯洋說，對方怎麼配票是他們黨內的事情，對綠營自己來講，最重要的是台北隊所提出願景，議員都要全上，因為是在地的神經網絡、在地民眾意見搜集，對於市政監督都很專業，「要讓大家看到我們專業。」