2026縣市長最年輕參選人TOP 10！誰討論度最高？沈伯洋、高虹安、吳品叡都上榜

2026九合一地方選舉逐漸升溫，除了現任首長能否連任、藍綠白版圖如何消長外，參選人的年齡與政治歷練也成為觀察選戰世代變化的另一個角度。回顧2022年的九合一選舉，38歲的高虹安當選新竹市長，創下當時台灣史上最年輕縣市首長的紀錄。到了2026年，年輕參選人的身影持續出現在縣市長選戰中。除了爭取連任的高虹安，還有28歲便踏入地方政治、兩度當選朴子市長的吳品叡、挑戰基隆市長的童子瑋等人。

這批40歲上下的青壯政治人物，政治歷練各有不同，有人從地方基層一路累積，有人從中央政治出發，也有人以科技、法律等專業背景跨入政壇。「年輕」逐漸成為青年政策、城市治理與世代交替的政治語言。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點2026年選舉、22縣市首長中，已宣布投入選舉、最年輕的參選人網路聲量TOP 10，帶你一次掌握他們的討論焦點與參選背景。

No.1 沈伯洋｜台北市長參選人

沈伯洋競選辦公室提供

沈伯洋競選團隊提供

出生年份：1982年

代表民進黨參選台北市長的沈伯洋是犯罪學與資訊戰研究背景出身的政治人物，也是「黑熊學院」共同創辦人。他畢業於國立臺灣大學法律學系，後取得美國賓夕法尼亞大學法學碩士及加州大學爾灣分校犯罪學博士學位，曾任國立臺北大學犯罪學研究所副教授。過去也曾參與公民社會組織相關工作，2024年當選民進黨不分區立法委員，2026年投入台北市長選戰。





沈伯洋長期關注認知作戰、資訊戰、假訊息及中國對台數位威脅，這些都是年輕世代較熟悉、也高度關注的公共議題。宣布參選後，沈伯洋提出城市圓夢基金、青年宅、婚育宅等政策，切入青年需求；此外也提出免費臨時托育、家長版1999等年輕家庭政策。

觀察區間內網路聲量，最高點落在沈伯洋前往饒河夜市掃街，受百年老店「東發號」邀請簽名，意外揭露店家用菜單遮蓋現任市長蔣萬安的簽名，引起藍營支持者不滿，相關討論超過2萬6千筆。店家為平息紛爭，將兩人的簽名皆以白漆塗銷。網友說：「老闆娘真性情，下次去饒河一定捧場支持！」「店家做法太不厚道，擺明在政治表態，被刷負評只是剛好而已。」

No.2 鄭朝方｜新竹縣長參選人

出生年份：1980年

新竹縣長參選人鄭朝方畢業於國立臺北大學法律學系，曾任總統府參議、行政院政務顧問、民進黨發言人及客家事務部主任，也曾擔任電視、廣播節目主持人及新聞主播。2018年首次參選新竹縣長，2020年參選新竹縣立委，2022年轉戰竹北市長並順利當選。

2026年再次投入新竹縣長選戰，鄭朝方主打「世代安心生活」，將年輕家庭的居住、教育與生活需求納入治理方向。擔任竹北市長期間，他推動星際親子籃球場等親子友善設施，並從教育、文化、科技及公共建設著手，提升城市生活品質。此外，2024年他曾啟動20至50歲人才海選，鼓勵青壯世代參與公共事務，也成為其與年輕族群連結的具體行動。

鄭朝方在本區間的聲量以「民調」討論為主要核心。據媒體掌握的綠營內參民調顯示，新竹縣的選情，徐欣瑩雖暫時領先，但鄭朝方以1%之差緊咬在後，雙方呈「五五波」情勢。網友說「說真的我投鄭他有把竹北建設好，徐！？她來亂的！雖然我討厭民進黨！但他確實有在做事。」 「新竹縣真的沒有人才了嗎？非他們鄭家人不可？」

No.3 吳品叡｜嘉義縣長參選人

提供 ／吳品叡競選團隊

吳品叡競選團隊提供

出生年份：1986年





12年的政治歷練是嘉義縣長參選人吳品叡此次參選的重要政治資產。相較於一般年輕參選人，她已經有完整的地方治理經驗，讓她能以不同於傳統政治人物的形象角逐百里侯，也更容易將世代交替、地方改革等議題帶入選戰。

吳品叡畢業於中國文化大學，後取得國立嘉義大學企業管理碩士學位。家族長輩有人參與政治，從小耳濡目染地方事務，也讓她較早接觸基層服務。2014年，28歲的吳品叡當選朴子市民代表，2018年當選朴子市長，2022年順利連任，從基層民代一路累積地方行政經驗。

2026年，吳品叡宣布投入嘉義縣長選舉後，提出「嘉有好宅」政見，將一定比例提供40歲以下青年或新婚育兒家庭、並針對青年社宅結合托育、共享辦公、公共交通，從「讓年輕人住得起」到「讓年輕家庭養得起」雙向切入，並直指嘉義青年外移、居住成本及育兒負擔等問題。她的青年政策也與其「地方首長」背景相互連結，強調將過去地方治理經驗延伸至全縣。

在網路討論方面，區間內聲量高峰集中於7月初宣布參選期間。7月5日晚間，吳品叡舉辦「嘉義READY 叡力升級」活動，正式宣布以無黨籍身分投入嘉義縣長選戰。現場包含嘉義市長黃敏惠、嘉義縣現任鄉鎮市長等人都出席力挺，挑戰民進黨在嘉義縣長達20年的執政。網友認為「藍白合才有機會打破明文規定，嘉義需要年輕有為的縣長。」「說是無黨籍，結果站台的全是國民黨跟民眾黨。」

此外，吳品叡也陸續提出具體政策主張。包括比照嘉義市補助80歲以上長者健保費，以及針對居住正義提出住宅政策，試圖從高齡照顧、居住需求等面向切入全縣議題。

No.4 童子瑋｜基隆市長參選人

出生年份：1986年





童子瑋從基隆市議員起步，歷經兩屆議員、議長，如今進一步挑戰基隆市長。他畢業於開南大學法律學系，並取得國立臺灣海洋大學航運管理研究所碩士學位。2018年當選基隆市議員，2022年連任後獲選為基隆市議會議長，也曾任民進黨中央執行委員，長期參與基隆地方政治及議會工作。2026年獲民進黨提名參選基隆市長，將挑戰現任市長謝國樑。





雖然為本次網路聲量排行榜、十位參選人中最年輕的一位，但1986年12月出生的童子瑋已具備地方政治經驗，也讓選民期待他能將城市治理、青年生活與世代交替等議題帶進市長選戰。他也在5月份提出「G.O.O.D就業好政計畫」，直攻基隆青年就業問題。

觀察童子瑋近期網路聲量，除了基隆六合停車場因租約與證照問題面臨停業，童子瑋質疑市府行政效率，後續台肥表態願意續租，讓「誰在解決問題」引發討論，針對基隆幼兒園虐童案後續發展，他也對於市府兒少與教育相關權責及處理方式提出質疑，使網路討論進一步聚焦市政治理與兒童安全議題。網友認為「支持議長幫受害家長討公道，市府處理真的太荒腔走板。」「議長也是地方官，難道議會都沒有監督責任嗎？現在才出來罵。」

No.5 高虹安｜新竹市長參選人

新竹市政府提供

新竹市政府提供

出生年份：1984年





具備強大科技背景的新竹市長高虹安，本次選舉將挑戰連任。她的職涯橫跨產、官、學界。自美國取得機械工程博士後，曾於鴻海、永齡基金會等單位負責科技管理與大數據推動。轉戰政界，不但順利當選立委，更在2022年以38歲之姿贏得新竹市長寶座，成功打破林智堅保持的39歲紀錄，寫下台灣地方自治史上最年輕首長的新猷。





高虹安的年齡與科技專業高度重疊。38歲當選新竹市長時，就以科技業、大數據與工程背景建立與新竹「科技城市」相呼應的政治形象。這讓她的年輕不只是世代符號，更成為智慧城市、數位治理等政策論述的一部分。

此外，她在市長任內也成立非六都第一個青年專責單位：新竹市青年發展中心，推動青年舞台、青年補助、青年品牌及國際交流，並從青年租金補貼、社會住宅、創業與就業等面向建立青年政策體系。2026年新竹市青年預算已達5,706萬元，相較111年大幅增加4,063萬元，成長將近2.5倍。她的「年輕」已不只是38歲當選最年輕市長的紀錄，也有實際市政政策支撐。

高虹安在區間內的網路聲量高峰落在7月22日，主要受到國民黨中常會表態支持其連任。次要高峰則落在7月29日，新竹市「甲醛炊粉」食安議題受到關注，民進黨新竹市長參選人莊競程質疑市府「蓋牌」隱匿資訊長達7週，高虹安也親上火線反擊，強調接獲通報後已依中央規定立刻啟動處理程序；同日網路流傳新竹棒球場鋪設草皮的照片，有網友對此留言「高虹安一失分，棒球場就上場救援！」不過也有人認為，「支持高虹安！食安事件應回歸制度改善與資訊公開，而不是針對個人進行政治攻擊」。

No.6 莊競程｜新竹市長參選人

出生年份：1980年





民進黨新竹市長參選人莊競程是生醫與工程背景出身，從學術研究跨入政治，再從台中轉戰新竹。他畢業於中原大學生物醫學工程學系，並取得中原大學生物醫學工程學系碩士及國立臺灣大學醫學工程學系博士學位，曾任大專院校教師及研究人員，也曾赴日本筑波大學擔任訪問學者。2020年當選台中市立法委員，曾任民進黨立法院黨團副書記長，2026年轉戰新竹市長選舉。

為了解決新竹市高中職學位不足與學生跨區就學的問題，莊競程提出籌設「獨立型特色完全中學」的政見，並結合清大、陽明交大資源強化AI、技職與產業鏈結，希望讓年輕人在新竹就學、就業到成家都能有更完整的發展條件。

從網路聲量來看，莊競程在區間內的討論高峰落在8月10日，主要受到「BNT疫苗採購爭議再起」帶動。莊競程指控時任立委的台北市長蔣萬安早已知悉疫苗採購困境卻誤導大眾，蔣萬安則反擊當年秘密會議資料遭大幅塗黑、並封存30年，雙方隔空交鋒，單日聲量超過600筆。

No.7 蔡易餘｜嘉義縣長參選人

出生年份：1981年





獲民進黨提名參選嘉義縣長的蔡易餘畢業於國立臺灣大學財經法律學系，具有律師資格，曾任萬國法律事務所律師、民進黨中央執行委員及嘉義縣黨部主委等職，2016年首次當選立法委員，並連任至今。

蔡易餘主要的政治資產來自長期擔任立法委員及地方黨務經驗。1981年出生的他屬青壯世代，相較於傳統地方政治中的資深政治人物，具備一定的世代傳承意味。讓嘉義縣長選戰形成「中央政治歷練型」vs.「地方治理型」的青年之爭。

觀察調查區間內的網路聲量，除了吳品叡參選嘉義縣長的消息，成為蔡易餘最具討論性的話題，7月29日他與民進黨秘書長徐國勇共同出席「挺農民認購香蕉」記者會，聚焦農民權益、香蕉價格與農產銷售等民生議題，同日網路流傳「倒閣影響縣市長布局」等討論，也讓外界進一步關注蔡易餘的參選動向與當地選情。

有網友表示，「就事論事蔡易餘真的很認真做事情建設嘉義」，也有人直言「蔡易餘讓我看不到希望」。

No.8 何志勇｜新竹市長參選人

出生年份：1980年





宣布參選新竹市長的何志勇長期在國民黨與政策研究體系工作。他畢業於國立臺灣大學政治學系，後取得美國喬治梅森大學政治學碩士，以及加州大學聖塔芭芭拉分校政治學碩士、博士學位。過去曾任國民黨國際事務部副主任兼文傳會發言人、國家政策研究基金會研究員及漢聲廣播電台國際情勢分析評論員，具備政治、國際事務及政策研究相關經歷。

相較於其他已有地方選舉或首長經驗的參選人，何志勇的「年輕」優勢反映在政治形象較新，而非地方資歷較深。1980年出生的他已具備完整學術與政策研究背景，各界也期待他能將專業形象轉化為新竹市民熟悉的城市治理議題。

儘管何志勇展現參選新竹市長決心，國民黨仍定調禮讓現任市長高虹安，並強調若出現違紀參選將祭出黨紀處分。7月22日中常會正式確認不提名新竹市長參選人；隔日更因桃園市議員詹江村公開批評何志勇以及文傳會主委陳以信放話祭出黨紀處分，讓黨內攻防持續升溫。有網友表示，「何志勇沒爭議而且學經歷都很好」、「你這號人物連聽都沒聽過還要出來當炮灰嗎？全力支持藍白很難嗎？」

No.9 張嘉郡｜雲林縣長參選人

出生年份：1981年





曾兩度當選立委的張嘉郡出身雲林政治家族，這次再度回到地方挑戰縣長選舉。她畢業於英國倫敦大學國王學院，後取得英國南安普敦大學國際關係碩士及國立政治大學國家發展研究所博士學位。過去曾任國民黨中央政策會副執行長、中央評議委員、全國青工總會總會長等職，也曾兩度當選立法委員，2024年以國民黨不分區立委身分重返立法院。2026年獲國民黨提名參選雲林縣長。

張嘉郡的青年政策核心是「讓年輕人有理由留在雲林」。她提出9+1產業園區、農科矽谷等發展構想，希望透過科技、AI及產業進駐創造更多就業機會；教育方面，張嘉郡進一步提出最高20萬元獎學金，希望留住雲林優秀學生。

8月15日台中市長盧秀燕南下雲林西螺，與現任縣長張麗善共同為張嘉郡站台，力挺其「65歲以上長者免繳健保費」與「雙語教育」等政見，聲量衝上區間內高峰；7月31日張嘉郡提出「臺灣師大附中落腳雲林」教育政見，加上國民黨主席鄭麗文赴雲林輔選，成為次要高峰。有網友表示，「師大附中如果真的能來雲林，孩子就不用離鄉背井去台中或台北讀書了，支持！」、「選前才在談教育，張家執政這麼久了，雲林的產業園區為什麼還是土坑？」

No.10 陳品安｜苗栗縣長參選人

出生年份：1984年





接受民進黨徵召，將角逐2026年苗栗縣長寶座的陳品安畢業於國立臺灣大學財務金融學系，並取得國立臺灣大學科際整合法律學研究所碩士學位，具有律師資格。過去曾任律師、台北律師公會相關職務及環境法律人協會副秘書長，2018年首次當選苗栗縣議員，2022年連任，持續在地方議會服務。





宣布參選後，她提出生育津貼加碼，並從公托、公幼、親子館等托育支持著手，希望降低年輕家庭成家與育兒的經濟負擔；其中第二胎5萬元的生育補助，更獲現任縣長跟進。她過去擔任縣議員期間也持續關注托育資源，因此青年家庭政策並非今年選舉才突然出現，而是延續過去地方問政的一條路線。

民進黨近期公開縣市長參選布局，帶動陳品安網路聲量升溫。7月5日公布13個縣市、10名縣長參選人，包含新竹縣鄭朝方、苗栗縣陳品安、彰化縣陳素月等，成為本區間聲量最高峰；7月8日北北桃宜四位參選人共同簽署《交通改善承諾白皮書》，聚焦人本交通與通學路安全，則成為第二高峰。此外，陳品安提出「生育津貼6萬元」以及65歲以上長者免健保費等福利政見，也受到不少家庭關注。

此次選舉，她放棄爭取連任議員、參選苗栗縣長，挑戰傳統「鐵藍大本營」，備受網友高度關注，「支持陳品安，因為她有改革之心，希望聯合中央執政改變苗栗。」「艱困選區沒有深耕經營，每次選舉都派砲灰喊口號要怎麼贏？」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年7月4日至2026年8月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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