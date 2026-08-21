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選情初探／竹北之戰 綠營拍板 藍白未整合

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

竹北市長選戰戰線拉開，民進黨拍板由陽明交通大學助理教授曾聖凱接棒鄭朝方參選；藍白卻仍陷整合危機，國民黨吳旭智、民眾黨邱臣遠各自推進，加上前市長何淦銘有意回鍋、國民黨林啟賢未完全退出戰局，多股勢力交錯，讓竹北之戰仍充滿變數。

2026九合一選舉

現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長選舉，綠營接班布局底定，曾聖凱曾投入立委選舉，落選後持續深耕地方，已有選戰經驗及地方基礎；綠營更握有鄭朝方執政竹北四年的現任優勢，若能順利承接鄭朝方的市政成績、組織及支持者，將成為曾聖凱迎戰藍白的重要基本盤。

相較綠營蓄勢待發，藍白整合仍是戰局最大變數。國民黨經內參民調由兩屆議員吳旭智勝出，民眾黨則已徵召新竹黨部主委邱臣遠出戰，但兩黨至今尚未敲定共同人選及產生機制。

邱臣遠近期頻頻向藍營地方勢力靠攏，除拜會曾投入國民黨竹北市長初選的市民代表會主席林啟賢，也與副縣長陳見賢等人互動，試圖擴大地方連結。

林啟賢與鄭朝方同台時，更表態支持鄭把「竹北建設帶到新竹縣」，對自己是否參選並未把話說死，僅稱先以藍白合作大局為重，再考慮個人規畫。

藍營另一條戰線則是吳旭智與國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，兩人具有陽明交通大學學姐弟淵源。吳旭智強調自己已經過國民黨公開初選機制勝出，不會停下競選腳步，並主張最後應尊重民意、推出最強人選。

除藍綠白之外，曾任兩屆竹北市長的何淦銘也評估回鍋。何過去長期經營竹北，具有地方組織及人脈，一旦正式投入，勢必再切割地方票源；林啟賢若因藍白整合結果另有政治動作，同樣可能成為攪動戰局的關鍵變數。

地方人士分析，綠營曾聖凱已站上戰場，接下來最大關鍵就是藍白能否共推一人。

政壇分析，若整合成功，竹北將形成藍白與綠營正面對決，若破局甚至再有何淦銘、林啟賢加入，戰局恐從三腳督進一步走向多方混戰，也將同步牽動鄭朝方、徐欣瑩的新竹縣長攻防。

2026九合一選舉 竹北 曾聖凱 吳旭智 邱臣遠 林啟賢 何淦銘

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