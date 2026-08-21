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台積回龍科 再掀桃市長選戰攻防

聯合報／ 記者鄭國樑陳俊智／桃園報導
桃園市長張善政20日早上到中壢區出席「桃園市一一五學年度第一學期校長會議」，感謝教育夥伴共同落實市府政策。圖／桃市府提供
桃園市長張善政20日早上到中壢區出席「桃園市一一五學年度第一學期校長會議」，感謝教育夥伴共同落實市府政策。圖／桃市府提供

昨距選舉投票只剩一百天，民進黨桃園市長參選人黃世杰會同「桃園隊」成員造勢，同時針對台積電進駐龍科三期案猛攻張善政市府團隊，直指張市府過去未積極與地方溝通，如今「躺平等收割」；張市府反擊黃世杰身為桃園子弟卻未有建樹，強調「做事比造勢重要」。

2026九合一選舉

黃世杰昨天首度在位於省道台一線中壢區中華路旁的南桃園競選總部舉行「勝選倒數一百天」記者會，並公布團隊新一波核心幹部，前立委黃仁杼、黃宗源、郭榮宗擔任南、北桃園競總總幹事、後援會總督導，立委張雅琳、郭昱晴與前立委湯蕙禎出任競總副主委。

黃世杰在記者會中也分享近月跑遍十三區心情，坦言從早跑到晚雖然累，但也聽見許多桃園人對於交通、托育等面向的心聲，讓他更堅定要讓桃園改變。

台積電進駐龍科三期案受地方矚目，黃世杰劍指張善政市府，表示二○二三年台積電為何停止考慮進駐龍科三期，就是因為當時張市府未盡地方協調溝通之責，近年在竹科管理局跟中央努力之下，才終於讓台積電設廠計畫有往前走的契機。

「市府能否協助徵用土地，及完善水電等基礎工作，都讓人質疑。」黃世杰也認為後續行政程序挑戰大，但張善政和市府抱著躺平等收割的態度，是否應該要換過市長人選，讓桃園能迎頭趕上。

張善政昨選前一百天持續市政行程，接連出席校長會議、社區關懷據點活動。針對龍科三期案，桃市新聞處長羅楚東回嗆，黃一再扭曲的事情，其實早已回到正軌、按部就班往前走；龍科三期在中央與市長、市府團隊合作下推進，市府也與科管局協調，提前啟動用地取得、從優補償等工作。

「對市府而言，市政沒有選前一百天。」羅楚東說，他不理解距離投票倒數一百天，對黃世杰為何這麼重要；一百天可以做完很多事，拿來造勢，就只剩一百天。

桃市府經發局日前說明，龍科三期籌設計畫預計九月可望獲行政院核定，市府將爭取地主最佳補償、公私協力開發、推動再生水提升工業用水替代率、規畫超高壓變電所等，促進區域共榮。

選前一百天，民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）20日與「桃園隊」成員合體在南桃園競選總部造勢。記者鄭國樑／攝影
選前一百天，民進黨桃園市長參選人黃世杰（中）20日與「桃園隊」成員合體在南桃園競選總部造勢。記者鄭國樑／攝影

2026九合一選舉 桃園 張善政 黃世杰 台積電 龍科

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