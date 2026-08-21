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迎戰AI假影片 中選會設專案小組

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

中選會主委游盈隆昨天表示，今年預估選舉人一九六五萬人，其中首投族逾六十萬人，九合一選舉加上公投，將動員超過卅萬名選務人員；此外，為避免選舉干擾，中選會已與最高檢察署和國安單位研商，成立「深偽影音防制專案小組」，為「深偽影音衝擊選情」做好準備。

2026九合一選舉

中選會昨天發布選舉公告，此次投票日為十一月廿八日，將選舉九種、共一萬一○五一名地方公職人員。游盈隆形容，這是「地表上規模最大、最複雜的民主選舉」。

今年選務另一項挑戰則來自ＡＩ深偽影音，為避免干擾選舉，中選會八月成立「深偽影音防制專案小組」，所屬廿二個地方選委會也將建立相關機制，近期還與最高檢察署、國安單位密集研商，盼建立比過去更完整的防制作法。

游盈隆說，世界各國都曾面臨深偽影音衝擊選情，民主國家對此戒慎恐懼，中選會是未雨綢繆，不希望造成不必要恐慌，但預料相關狀況可能出現，必須事先做好準備。

中選會法政處長蔡金誥表示，依選罷法規定，候選人若向刑事局申請鑑識，確認影音具有深度偽造情形，可依法通知網路平台業者下架；由於多數平台業者位於國外，數發部也協助建置網際網路通知平台，加速相關影音移除。

此外，中選會也將面對公投與大選併行的選務壓力。立法院通過「鞭刑入法」、「廢除非核家園」及「交通罰鍰專用改善道安」三項公投提案，中選會將於下周五召開委員會審議。

至於立院研議「一票多案」，中選會仍期期以為不可，近期已拜會三黨團，希望暫緩立法、從長計議，避免倉促上路衝擊選務。

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