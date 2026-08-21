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檢察長查賄信 藍批假宣導真恐嚇

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

全國地檢署檢察長日前陸續寄給轄區里長選舉查察法律宣導信，引發政治恐嚇質疑。國民黨昨偕律師舉行記者會指出，不反對司法機關宣導反賄選，但司法宣導應把法律風險及違法界線說清楚，否則會產生「假宣導之名、行恐嚇之實」的疑慮。

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國民黨考紀會主委張雅屏指出，反賄選是地方及中央選舉前都會進行的工作，由檢察長寫信給基層村里長或參選人，可以理解；但過往以檢察長名義發出的反賄選信件，不會進行其他的額外宣導。

他質疑，為何這次檢察長的一封信，會「以宣導之名」，將兩岸交流、赴大陸交流相關事項納入說明，因此產生是否有「假宣導之名、行恐嚇之實」的疑慮。若宣導未將真正涉違法的具體情況說清楚，容易讓參加過交流活動的民眾產生恐慌及寒蟬效應。

律師蕭棋云表示，相關宣導內容指的是，兩岸交流活動中不可夾雜支持特定人的違法行為，而非「所有的交流行為」都必然違法，但這個界線並沒有明確說清楚。司法宣導應該更明確遵循「把法律風險說清楚」，不是讓民眾容易混淆，以為「是不是為了避免不必要的困擾，就讓所有交流都終止？」

律師徐豪駿也說，相關宣導只有一張紙，有點像是命令的模式，容易給人暗示「不能前往參加交流活動」的感覺。他認為，應該透過詳細問答，告訴里長參加活動可能遇到哪些情況、哪些事情不能做，以及「為什麼這個活動還是可以繼續參加，也不會犯法」。

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