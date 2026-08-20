不忍了！綠營黃世杰批張善政「躺平」 市府曝龍科三期聚落規畫

2026地方選舉倒數一百天，民進黨桃園市長參選人黃世杰今成立南區競選總部，除介紹團隊幹部，再批國民黨桃園市長張善政帶領團隊能力不足，台積電進駐龍科一度破局，是中央努力才讓計畫復活；桃園市政府表示，市府跟竹科管理局聯繫密切，專注做好每個環節，讓好機會順勢成形。

市府指出，龍科三期擴建計畫不僅是「桃竹苗大矽谷推動方案」的核心引擎，更是桃園產業轉型的重要轉折點。市長上任以來，市府與科管局開過88次會，其中有38場是府層長官主持，雙方溝通密切。

「市府團隊專注做好每一個環節，希望讓好的機會順勢成形。」市府強調，已參考桃新竹科學園區周邊發展痛點，以此規畫龍科周邊交通、都市計畫、學校、水電所需配套，擴大發展桃園半導體產業廊帶及推動地方韌性建設。

此外，經發局和地政局已接洽「梅龍產業園區」開發商，主動瞭解開發進度，經發局更擔任專案窗口，提供業者相關諮詢，市府也會透過公民營事業產業園區「可行性規畫審查」把關，確保民間開發引進產業與龍科三期產業具高關聯性，達成關鍵產業群聚目標，同時兼具產業園區基本生活機能。

在教育方面，市府推動德龍國小先建後遷、新建龍科國小，保障學童就學權益；居住方面，市府爭取平鎮、龍潭中繼社宅及租金補貼；帶動地方發展方面，將龍科三期為研發核心，結合平鎮山仔頂、楊梅幼擴二期都計通檢及民間開發產業園區公私協力開發，串聯形成半導體產業廊帶。

另外，市府推動再生水提升工業用水替代率，規畫超高壓變電所及改善輸電線路，並完善龍科周邊聯外交通，包含湧光路、梅龍路、新梅龍及板龍快速道路、新梅龍延伸至大園段快速道路等，以及研議捷運橘線龍科支線，全面強化供水、供電、交通與人才流動，建構高韌性、具國際競爭力的產業廊帶，促進研發聚落與區域共榮。