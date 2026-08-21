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選情初探／基隆山原議員增1席 4人爭取
基隆市原僅有一席平地原住民市議員，今年再增一席山地原住民議員。平原選戰部分，現任議員陳明建將與挑戰者拔耐．茹妮老王第三度交手；山原已有四人公開表態，近期各自走訪選民爭取支持。
2026九合一選舉
陳明建二○○二年首度當選市議員，四年後連任失利。二○一四年重返議會後，兩度連任。身為基隆政壇老將，有一定規模支持體系，爭取地方建設、提供選民服務有建樹，今年尋求第五度進議會問政。
拔耐二○一四年參選平原議員初試啼聲，票數低於爭取連任的朱瑞祥和重返政壇的陳明建；二○二二年「三腳督」，拔耐僅落後勝選的陳明建三二一票。今年再戰單挑陳明建，她投入社會運動多年，早年服務個案及課後班青少年如今都是票源。
地方制度法修正後，基隆因山原人數近二千人，可選出一席議員。已表態參選有四人，分別為基隆原住民深澳坑地區主席兼孝忠里長林崇道、基隆市原住民族教育文化經濟發展協會理事徐馬政妘、原住民城鄉發展協會創會理事長高李茂俊，以及民進黨提名的高願孝（保羅・都樹），爭取全市近一三○○名山原選民支持。
林崇道說，當了兩屆里長，服務不分族群是他的從政態度，各族在基隆都是一家人。徐馬政妘希望當選後保障族人更多的權益。高李茂俊說，族人權益需要他站出來爭取，尤其是老人照護的文化健康站。高願孝認為，文化需要傳承，族人的權益要有人發聲，年輕人需要更多機會，長輩需要更完善的照顧。
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