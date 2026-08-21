新北藍綠爭霸 李四川 基層里長相挺 蘇巧慧 有蔡英文加持

新北市長之戰，國民黨參選人李四川昨成立樹林、三峽川友會，眾多里長站台相挺，展現組織實力。民進黨蘇巧慧有前總統蔡英文加持，卅六位議員參選人到齊展現團結，蔡穿競總主委背心，齊聲高喊「市長凍蒜！議會過半！」展現取勝決心。

李四川出席樹林川友會成立大會，樹林里長聯誼會長、樂山里長廖文斌說，李提出將來要推樹林鐵路地下化，他非常感動，這是許多樹林人心聲，他感嘆「台灣最可憐的是，政策只要換黨就不承認，基層里長感受最深」，呼籲全力支持李四川延續好的政策，讓建設不斷層。

李四川回顧，過去許多樹林鄉親反映博愛街市場缺機車停車空間，他擔任台北縣工務局長時推動溝渠加蓋，面臨產權複雜等挑戰，經協調溝通才順利完成，「看似一件小事，卻是民眾日常生活大事」，未來將持續前進第一線聆聽基層心聲，全力解決問題。

三峽川友會成立也聚集數百鄉親力挺，氣氛熱烈，三峽里長聯誼會長、中正里長陳志泉公開喊話，「要選會做事的人，不是選口才好」。

前總統蔡英文（前右）稱讚，民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前左）「比爸爸蘇貞昌還認真」。記者季相儒／攝影

蔡英文則陪蘇巧慧參拜板橋深丘福德宮，民進黨議員參選人齊聚。蔡英文表示，一路看著蘇巧慧成長，問政表現與認真態度有目共睹，蔡還稱讚說，女兒比爸爸蘇貞昌還認真，是最優秀的新北市長人選。

蔡穿上「蘇巧慧競選總部主委」背心，肯定蘇巧慧「一定會比我強」，期勉蘇成為新北第一位女市長。蘇說，蔡對新北感情深厚，爽快答應擔任競總主委，為她掌兵符，九月五日競總成立在板橋第一運動場造勢，屆時賴清德總統和蔡英文都將出席，展現全黨團結氣勢。