選情偏冷 金主縮手 黃金板位熱度降

十一月廿八日投票，昨是倒數一百天，今年選情相對冷清，以往搶破頭的黃金板位熱度下降，有議員形容今年是「選民冷、贊助冷、議題冷」，房地產等市場景況不如前幾年，金主贊助縮手，有資深議員直言，還沒到全面動員時刻，太早啟動很燒錢。

「可能是頻繁投票，讓選民對投票愈來愈冷感。」新北市議員陳偉杰說，二○二四年總統大選、二○二五年罷免投票，今年是地方選舉，幾乎年年投票，部分選民出現疲乏，對政治關注度降低，連政論節目收視率也受影響。

「許多捐款直接對半砍。」新北市議員李倩萍從募款感受到選情冷度。她說，以往熱門看板位置兵家必爭，今年行情明顯退燒，議員考量募款縮水，看板等支出能省則省；房地產業是選舉捐款重要來源之一，近年市場景氣衰退，捐款跟著縮水。

有議員指出，選戰經費仰賴平時經營的顧問團，今年股市熱絡，卻是科技產業一枝獨秀，其他產業未必得到紅利，顧問團對參選人贊助比過去保守，「不是沒錢，是花錢變更謹慎。」

不少資深議員街頭看板沿用過年掛出的「恭賀新禧」，競總要到投票前一個月才成立，理由是太早開張花費很傷；選情冷對知名度較低的新人衝擊尤其明顯，新人危機感重，有人八月初即成立競總，盼拉抬選情。

新北市議員林國春分析，街頭缺乏選舉氛圍，不代表今年特別冷，是真正造勢還沒開始。太早動員支持者，反而提前消耗熱度，到最後關頭會失去參與熱情。

林國春以自身經驗指出，資深議員沒必要太早成立競總，「勞師動眾要花很多錢」，目前積極站路口、增加曝光的多半是新人。對街頭選舉味不如過去濃厚，林國春認為與宣傳方式改變有關，過往隨處可見以竹竿架設的競選旗幟，如今已難見旗海景象。

北市一名政治幕僚說，連年投票讓民眾對政治感到疲態，對新人格外辛苦，民眾對政治冷感，新人必須更努力走基層增加能見度，募款也艱辛。