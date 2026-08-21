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選情初探／屏東議員第二選區轉戰者多 考驗跨鄉整合

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣議員第二選區應選八席，本屆受司法案影響，僅剩六名議員在任，其中四人爭取下屆連任，選區至少有八名男性參選，搶攻兩席婦女保障名額之外的六席，競爭激烈。

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第二選區涵蓋高樹、里港、九如、鹽埔、長治、麟洛鄉，設有八席議員，但議員吳亮慶因賄選案當選無效解職，落選頭張振亮遞補十個月後，也因賄選判刑定讞解職，缺額依法不遞補；議員王景山涉入廢棄物案件遭解職，以致僅剩六席。

前立委蘇震清女兒、議員蘇孟婕擬交棒胞兄蘇孟淳；連任三屆縣議員的陳明達改選里港鄉長。剩副議長盧文瑞、議員葉明博、宋麗華、何春美爭取連任。其中無黨籍盧文瑞這次改披國民黨戰袍，劍指議長職位。

何春美原是國民黨籍，這次改以無黨籍參選，國民黨籍宋麗華日前捲入第二任丈夫詐欺案以三百萬元交保，兩人原有機會搶下選區兩席婦保名額，但民進黨籍鹽埔鄉長呂家萱兩屆鄉長任滿後，地方力拱轉戰議員，恐讓何、宋兩人連任之路埋下變數。

里港鄉長徐國銘及麟洛鄉長鍾慶平兩屆任滿後均改選縣議員，徐國銘獲民進黨唯一提名，如何突破本命區，擴大爭取支持是考驗；出身麟洛鄉、曾任縣長室秘書的鍾詔元捲土重來；因官司遭解職的國民黨王景山也擬再度參選；曾代表台灣基進參選第一選區的陳秋豪，返回九如鄉投入選戰。

地方人士表示，第二選區涉及婦保席次競爭、鄉鎮長轉戰、派系整合及議長布局等，跨鄉整合是關鍵。

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