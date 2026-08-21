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選舉百日倒數！張嘉郡接棒張麗善 劉建國喊雲林全齡照護

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國首波政見，期許打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國首波政見，期許打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

雲林縣長張麗善（左）昨把接力棒交給國民黨縣長參選人張嘉郡，象徵傳承。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左）昨把接力棒交給國民黨縣長參選人張嘉郡，象徵傳承。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉

距離年底選舉剩百日，國民黨和民進黨雲林縣長參選人張嘉郡和劉建國，昨天不約而同在同一家大飯店、同一層樓造勢，張嘉郡舉行「建設不停步、願景再向前」接棒傳承記者會，劉建國則舉辦「勇敢轉型新雲林」政見會，兩場記者會僅一門之隔，各自發表對建設雲林未來的願景，雖時間錯開，但頗有「尬場」意味。

張嘉郡和劉建國記者會地點都選在斗六市三好大飯店三樓，張嘉郡以「百日傳承・幸福續航」，在雲林議長黃凱、副議長蔡咏鍀及眾多議員、鄉鎮長與藝文界人士見證下，縣長張麗善將象徵「傳承、接棒」的接力棒交給張嘉郡，同時交付一張接續建設的「清單」，期許她延續雲林建設腳步。

張嘉郡接下棒子後，宣布若當選縣長，將延續張麗善八年施政基礎，持續推動卅項重大建設。同時提出「雲林美術館政策白皮書」，規畫美術館落腳斗六，串聯文化與公共空間，打造雲林新的文化地標。

「八年累積的雲林不能歸零，下一個四年要從現在的基礎再向前。」張嘉郡除肯定姑姑張麗善任內亮眼政績，並強調，將來一定把已啟動的政策接好、該完成的建設完成，讓縣政發展一棒接一棒。

劉建國以「勇敢轉型新雲林」舉行第一場政見會，主打「一園區、七顆心、世代安心」全齡醫療照護的訴求，強調將從醫療、照護到產業、就業，打造涵蓋幼兒、青年到長輩的完整照顧體系，開創世代安心的新雲林。

醫師公會到場力挺，劉強調自己多年政見已逐一落實，從台大虎尾院區二期擴建到國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，未來六十五歲以上免健保費、○至六歲兒童門診、住院部分負擔將免費、敬老卡點數、重陽敬老金、免費裝假牙等，從醫療、營養到生活全齡照顧。

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