綠營議員初選落敗 竹市議員劉崇顯36歲生日宣布「義無反顧」拚連任

新竹市議員劉崇顯先前參加民進黨新竹市黨部東區市議員初選落敗，他今晚於臉書上發文，指今天是他36歲生日，將為新竹市義無反顧爭取連任，並以年底選戰倒數100天做為起點，要為市民勇敢承擔。對此，民進黨新竹市黨部主委施乃如說，將按照民進黨黨規，若確實初選落敗違紀參選，會在參選後按照黨紀處理。

劉崇顯發文指出，28歲那年，他做了一個很多人不理解的決定，就是離開科技業，投入公共事務，很多人問他為什麼願意放下原本熟悉的工作，走上一條充滿挑戰的路，他認為，一座城市的進步不只來自科技與產業，也來自願意投入公共事務的人，他希望把工程師的理性、務實與解決問題的能力帶進市政，讓公共服務多一點效率，少一點空轉。

劉崇顯說，面對竹科的交通壅塞，他推動525巷竹科調撥車道與一系列園區交通改善工程；對於就近入學的期待，他爭取東區國中通學專車，長期推動的光武與建功國中新建校舍，更將迎來增班啟用的成果。再來到工程品質、食品安全等市政監督與把關，每一件事都提醒著他公共服務工作是要將問題解決、制度做好，更要把市民放在心上。

「科技背景，讓我有效率地解決問題；公共事務，讓我懂得為更多人的問題負責。」劉崇顯說，今年，他再次回到科技產業第一線，但這不是回到過去的人生，而是同時站在兩個我熟悉的第一線。

現今的新竹，比八年前更需要一位「真正站在科技產業第一線，也始終站在公共服務第一線」的人。因為AI快速改變世界，半導體產業持續影響全球，城市發展也正面臨新的挑戰。如果公共決策離第一線的產業經驗越來越遠，就很難真正理解城市未來需要什麼。

他說，望自己透過站在產業第一線，把產業的觀察帶進政策，把工程師的思維帶進議會，持續拉近科技專業與公共事務的距離。也希望自己的選擇，能讓更多年輕的科技人相信，投入公共事務，不需要擱置自己的專業，反而能因為專業，讓新竹變得更好、讓台灣走得更遠。

劉崇顯指出，在36歲這一天，他想親自向所有一路支持的市民報告他的決定，他將勇敢承擔爭取連任新竹市議員。未來也會繼續為台灣的進步努力，讓更多科技人的專業與聲音，成為推動新竹向前的重要力量。