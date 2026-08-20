影／選前百日倒數 沈伯洋：勤走地方、提出新願景

台灣地方縣市首長、議員選舉進入倒數100天，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天與立法委員吳思瑤，陪同行政院長卓榮泰訪視赴國科會台灣科技新創基地（TTA），會後沈伯洋接受媒體記者聯訪，針對市政議題、中央政策、選戰策略等發表看法。

沈伯洋在受訪時，對現任台北市長蔣萬安的施政與危機處理侃侃而談，也對中央政府普發1萬發表意見，對於選前倒數100天，沈伯洋表示：100天說長不長、說短不短，但他覺得100天能夠改變1個城市，提出對於北市的願景與想像，自己與團隊則是能夠針對問題提出完整方案。

沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤表示，未來100天策略，跟一開始的初衷及行動一樣，將以不變應萬變，沈伯洋會持續負責任地提出政策，持續勤走地方，提出的願景絕對會比對手多很多，也優質很多。