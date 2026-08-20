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設競總遭蘇巧慧陣營質疑沒誠信 李四川競辦嗆：不會像蘇貞昌騙神明

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
國民黨新北市長參選人李四川。圖／聯合報系資料照片
國民黨新北市長參選人李四川。圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長參選人李四川競選總部將落腳板橋區三民路，此舉遭蘇巧慧競辦文宣組召集人、民進黨立委林楚茵質疑，李四川違背不設競總的承諾，連自己親口說過的話都守不住，要不要乾脆退選？李四川競辦發言人郭音蘭回應，蘇巧慧陣營刻意斷章取義，若談及競選承諾，李四川絕對不會像蘇巧慧父親蘇貞昌一樣，為政黨利益才參選，甚至不惜欺騙神明。

2026九合一選舉

郭音蘭指出，李四川過去受訪時提及不設競總等參選想法，是他身為台北市副市長時期，對台灣選舉文化的正向期待，相信這也是廣大人民的共同期盼，如今蘇巧慧陣營卻以此作為調侃與攻擊，根本與民眾期待背道而馳，難怪蘇巧慧狂砸資源、在大街小巷鋪天蓋地掛滿看板，因為這正是蘇貞昌與蘇巧慧「一代傳一代」的砸錢選戰模式。

郭音蘭表示，李四川與蘇巧慧不同，不會以龐大資源來選舉，他的看板就是從過去到現在，紮紮實實在新北29區推動的橋梁、道路等各項建設。而李四川正式投入參選後，也清楚表達「該做什麼樣的事，就做怎麼樣的事」，除了持續深入基層、聆聽鄉親意見，並提出各項具體政見爭取市民朋友支持，相關選舉安排也都會按照規劃來進行。

郭音蘭進一步質疑，身為蘇巧慧文宣群召集人的林楚茵，面對選戰不思政策論述，反而一再以斷章取義資訊攻擊對手，甚至頻頻要對手退選，難道蘇巧慧陣營的選戰策略，就只剩下要對手退選唯一一招？蘇巧慧的文宣大腦為何未戰先降？難道蘇巧慧真的對自己如此沒自信？

郭音蘭表示，李四川投入選舉的原因，就是希望延續各項建設、為新北持續帶來發展，回應民眾對於未來生活的期待；反觀蘇巧慧的父親蘇貞昌，當年曾在台北市大龍峒保安宮的神明面前公開立誓「絕不選第三次」，最終卻為了民進黨派系利益與黨內要求，違背神明的承諾而參選，兩者格局與動機高下立判。

郭音蘭也強調，「蘇家連神明都敢騙，如今怎麼還敢指責他人？」李四川投入選舉是為了「接棒市政拚建設」，而不是像蘇巧慧「接棒家族政治利益」，呼籲蘇巧慧回歸市政願景與實質政見，一再地斷章取義攻擊李四川，反而更加凸顯蘇巧慧的雙標與負面選舉手段。

李四川競辦發言人郭音蘭說，若談及競選承諾，李四川絕對不會像蘇巧慧父親蘇貞昌一樣，為政黨利益才參選，甚至不惜欺騙神明。圖／李四川競辦提供
李四川競辦發言人郭音蘭說，若談及競選承諾，李四川絕對不會像蘇巧慧父親蘇貞昌一樣，為政黨利益才參選，甚至不惜欺騙神明。圖／李四川競辦提供

李四川 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉 蘇貞昌

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