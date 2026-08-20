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劉建國雲林首波政見 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護產業聚落

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

選舉倒數百日，民進黨雲林縣長參選人劉建國今天以「勇敢轉型新雲林」舉行雲林第一場政見會，主打「一園區、七顆心、世代安心」全齡醫療照護的訴求，強調將從醫療、照護到產業、就業，打造含蓋幼兒、青年到長輩的完整照顧體系，開創世代安心的新雲林。

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劉建國今天政見發表會在斗六三好酒店舉行，包括醫師公會理事長丁營哲、牙醫師公會以及長輩、青年及學生家長等各年齡層代表到場相挺。劉建國則以醫療為出發點，強調自己多年對雲林醫療所投注的心力，都逐一達成「這就是政見落實於平常」。

劉建國指出，現在不少家庭承擔三代壓力，孩子要養、長輩要顧，青壯世代還要工作養家，所以政府一定多做一點，家庭就會少負擔一些，尤其雲林人口老化、醫療資源不均，不僅福利要增加，更要提升醫療量能、照護體系及產業條件。

他說，已爭取129億元推動台大虎尾院區二期擴建，未來結合斗六院區總病床數將突破1500床，強化急重症及專業醫療；此外爭取39億元「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」落腳雲林，從疾病預防、健康促進到長輩生活需求進行研究，打造醫療「雙核心」。

劉建國表示，將來串聯斗六長照教學大樓、虎尾若瑟長照大樓，整合醫療、照護、科技、產業建立「醫療照護產業園區」，吸引醫療器材、智慧照護及長照科技進駐，設置安老托幼幸福中心，增加在地就業，青年留鄉。

「七顆心」則包括食在用心、護幼安心、敬老暖心、重陽開心、營養關心、顧老貼心、防「蛇」安心，涵蓋各世代照顧。兒童方面提出營養午餐2.0，提高餐費由政府全額負擔，增加營養師人力，每周兩天喝鮮奶或豆奶；0至6歲兒童門診、住院部分負擔及腸病毒A71型疫苗也將免費。

長輩照顧方面，65歲以上免繳健保費、敬老愛心卡每年加碼1萬2000點，重陽敬老金「369＋18」最低3000元最高1萬8000元、長輩兩天也喝鮮奶或豆奶、免費裝假牙及帶狀疱疹疫苗接種，從醫療、營養到生活全面照顧。

劉建國強調，「一園區」拚的是雲林轉型，「七顆心」顧的是每個家庭，希望讓雲林成為醫療照顧的模範縣市，讓幸福指數持續提升，這就是他要為雲林做的事，呼籲鄉親勇敢一次和他一起打造新雲林。

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，以打造全齡醫療照護的產業聚落為訴求，雲林縣醫師公會和牙醫公會到場力挺。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，以打造全齡醫療照護的產業聚落為訴求，雲林縣醫師公會和牙醫公會到場力挺。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，以打造全齡醫療照護的產業聚落為訴求，雲林縣醫師公會和牙醫公會到場力挺。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，以打造全齡醫療照護的產業聚落為訴求，雲林縣醫師公會和牙醫公會到場力挺。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影
民進黨雲林縣長參選人劉建國雲林首波政見，提出 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護的產業聚落。記者蔡維斌／攝影

雲林 劉建國 政見 2026九合一選舉

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