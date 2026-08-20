選舉倒數100天公布首支形象片 沈伯洋盼把「洋流」帶入北市府

選舉破百日，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布首支形象片，影片內容記錄沈從小到大成長歷程及從政後的理念，沈在片中提及人生就像折返跑從0跑到100再跑回0，不過0不會是終點而是重新出發起點，希望最後時間持續勤走基層，提高知名度，讓「洋流」進入北市府。

沈伯洋表示，100天足以改變一座城市，目前持續提高知名度，沒有特效藥，持續透過各種活動，讓市民從不認識到認識、從認識到相信，把每一天都當作最後一天全力以赴，最終讓「洋流」進入北市府。

沈伯洋強調，要讓更多市民認識自己並沒有特效藥，還是要靠基本功。會把每一天當作最後一天全力以赴，無論是跑市場、走夜市、開座談會、站肥皂箱或開政見宣布記者會等各式各樣活動，都是希望多加接觸民眾，讓更多人認識他。