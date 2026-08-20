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影／倒數100天掌兵符 前總統蔡英文穿上蘇巧慧競總主委戰袍

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起參拜，她表態全力支持，並稱讚蘇巧慧是最優秀的新北市長人選。記者季相儒／攝影
前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起參拜，她表態全力支持，並稱讚蘇巧慧是最優秀的新北市長人選。記者季相儒／攝影

九合一大選倒數一百天，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今天邀請擔任競選總部主任委員的前總統蔡英文一同前往板橋深丘福德宮參香祈福，36位新北綠營議員、議員參選人及多位黨籍立委全員到齊，穿上首次亮相的全新競選背心，蘇巧慧帶領眾人齊聲高喊「市長凍蒜！議會過半！」展現團結必勝決心。

2026九合一選舉

現場也有許多民眾到場全力支持和鼓勵，蔡英文、蘇巧慧一到場時現場民眾高呼「未來市長好！」「蔡英文加油！」氣氛相當熱烈。蔡英文穿上「蘇巧慧競選總部主任委員」的背心，更大力肯定蘇巧慧「一定會比我強。」她相信未來蘇巧慧將會是新北市第一位女市長，帶領新北更進步。

蘇巧慧說，蔡英文對新北感情深厚，非常感謝蔡英文一口答應擔任競選總部主任委員，也感謝新北市民2016年、2020年給蔡英文過半的支持，讓台灣不僅度過疫情挑戰、百年大旱，更創造出傲人的經濟成績，賴清德總統也正式宣布預計明年將普發一萬元現金，和全民共享經濟成果。蘇巧慧也期盼年底有機會帶領新北市，和400萬新北市民一起迎接更好的新時代。

蔡英文表示，今天以蘇巧慧競選總部主任委員身分，帶領新北隊所有議員與議員參選人，一起到板橋深丘福德宮參香祈福，她大力肯定蘇巧慧從參選以來勤走基層，也稱讚蘇巧慧一路以來帶領新北隊展現出創意和活力。蔡英文也為現場新北市議員參選人拉票，期盼新北隊全壘打，讓新北團隊越來越強。

蘇巧慧也非常感謝這段時間各行各業的好朋友陸續站出來給她肯定和鼓勵，包括李烈監製、拳擊奧運金牌林郁婷、「風神寶寶劇團」團長陳昭賢等人，她會帶著眾人的力量，和新北隊一起前進，帶領新北市迎接新時代。

蘇巧慧競選總部成立大會預計於9月5日在板橋第一運動場前廣場舉辦，蘇競選辦公室人員表示，屆時總統賴清德、前總統蔡英文也將出席站台。

新北市長選戰倒數100天親掌兵符，前總統蔡英文穿上民進黨新北市長參選人蘇巧慧競總主委戰袍。記者王長鼎／攝影
新北市長選戰倒數100天親掌兵符，前總統蔡英文穿上民進黨新北市長參選人蘇巧慧競總主委戰袍。記者王長鼎／攝影

新北市長選戰倒數100天親掌兵符，前總統蔡英文穿上民進黨新北市長參選人蘇巧慧競總主委戰袍。記者季相儒／攝影
新北市長選戰倒數100天親掌兵符，前總統蔡英文穿上民進黨新北市長參選人蘇巧慧競總主委戰袍。記者季相儒／攝影

蘇巧慧 蔡英文 競選總部 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

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