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民進黨苗栗縣長參選人陳品安成立競總 提345治理藍圖：盼打造幸福苗栗

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安（中）今天上午在頭份市成立競選總部。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安（中）今天上午在頭份市成立競選總部。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安今天在頭份市成立競選總部，公布由出身後龍的的立委張雅琳所領軍的競選團隊發言人陣容，會中並同步發表「幸福苗栗345治理藍圖」。陳品安指出，發言人團隊對接中央、深耕地方，全都是苗栗出身的一時之選，透過跨世代與跨領域的結合，不僅展現全方位的競選戰力，更象徵苗栗多元且蓬勃的改革活力。

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陳品安表示，面對苗栗當前財政結構失衡、人口外流以及產業轉型的十字路口，她提出「三大保證、四大支柱、五大共好」的完整治理框架，宣示以專業治縣、福利永續、資源對接為承諾，兼顧老幼照顧、產業升級與區域平衡，打造「萬事平安」的幸福苗栗。

她指出，三大保證包含「保證專業治縣、保證福利永續、保證資源對接」，她將以財金、法律雙專業背景承諾，未來入主縣府將徹底落實財政紀律與零基預算改革，把公帑花在刀口上，杜絕資源浪費，確保各項重大民生照顧政策能夠長久運作。重大政策還包含全面推動65歲以上長者免自付健保費、發放生育津貼最高10萬元等福利政策，讓長輩享有尊嚴照護、年輕家庭減輕育兒重擔；團隊將全面深化與中央部會的政策對接，主動爭取資源，扭轉苗栗發展困局。

針對施政主軸，陳品安說明四大支柱聚焦「安心拚產業、貼心顧老幼、順心好交通、放心留人才」；五大共好涵蓋文化、教育、環境、社會安全與區域平衡等5大面向。隨桃竹苗大矽谷計畫帶動科技產業外溢，苗栗迎來發展契機的同時，也面臨人才、基礎建設與環境永續等多重挑戰。她強調，將透過縝密詳實前瞻的計畫，弭平山、海線與新興科技市鎮間的城鄉差距，讓產業紅利能與全體縣民公平共享。

立法張雅琳今天從桃園趕場到頭份，她曾任還我特色公園行動聯盟理事長，並在教育及文化委員會持續協助苗栗教育資源的爭取與發聲。張雅琳表示，陳品安是「三明治世代」的代表，最清楚肩負長輩照護與幼兒扶養的雙重辛苦，未來一定能轉化為具體施政方向，用健全福利政策替苗栗青年世代減壓，自己也將在中央全力協助爭取資源。

苗栗縣議會民進黨團總召翁杰指出，陳品安本屆以選區最高票連任議員，在地方服務有目共睹，發言團隊將發揮強大監督力道，把這份服務的熱情與專業帶進縣府，替鄉親嚴格把關縣政與財政。苗栗縣青銀創生及文化發展協會理事長羅婉方表示，她與陳品安同樣身為新手媽媽，對土地的關懷如同母親守護孩子般細膩堅定；陳品安積極倡議公托、臨托與托育資源整合，正是出自這份同理心，團隊將陸續端出更多切中需求的婦幼與青年政見。

陳品安強調，發言團隊匯聚了國會的政策高度、地方議會的監督力道及公民社會的創新動能，能敏銳且即時地掌握全縣18鄉鎮市的真實需求。完整的「345治理藍圖」各項具體政策與分區發展計畫，將依序向全體鄉親報告，爭取縣民的認同與支持。很感謝友人提供頭份場地，未來會持續結合各地參選人成立競選總部，都會有不同呈現，請大家期待接未來的總部「開箱」活動。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安今在頭份成立競選總部，公布立委張雅琳領軍的競選團隊發言人陣容。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨苗栗縣長參選人陳品安今在頭份成立競選總部，公布立委張雅琳領軍的競選團隊發言人陣容。圖／陳品安競選團隊提供

民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安（右二）今天在頭份市成立競選總部，提出「幸福苗栗345治理藍圖」。圖／陳品安競選團隊提供
民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安（右二）今天在頭份市成立競選總部，提出「幸福苗栗345治理藍圖」。圖／陳品安競選團隊提供

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