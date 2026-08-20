影／現身力挺蘇巧慧！蔡英文讚比蘇貞昌還認真 盼交棒優秀後輩

年底九合一地方選戰倒數100天，前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪民進黨新北市長參選人蘇巧慧參拜，她表態全力支持蘇巧慧，蔡英文表示，看著蘇巧慧一路成長，問政表現與認真態度有目共睹，還稱讚說，女兒比爸爸蘇貞昌還認真，是最優秀的新北市長人選，期盼能將新北市交由最優秀的人選來接棒。

蔡英文致詞時指出，她與蘇巧慧有著深厚情誼，看著對方從政一路走來，蘇巧慧始終保持高度的認真與投入。無論是擔任立委時期的表現，或是爭取地方建設的付出，都展現出卓越的專業能力。

蔡英文強調，政治人物是否認真，基層民眾感受最深。她呼籲現場民眾，若認同蘇巧慧的表現，就應給予實質支持與鼓勵。隨著2026年新北市長選戰逼近，她稱讚蘇巧慧是相當優秀的參選人，期盼能凝聚共識，讓優秀的人才為新北市服務，開創地方發展新局。

前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起參拜，她表態全力支持，並稱讚蘇巧慧是最優秀的新北市長人選。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起參拜，她表態全力支持，並稱讚蘇巧慧是最優秀的新北市長人選。記者季相儒／攝影

前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧一起參拜，她表態全力支持，並稱讚蘇巧慧是最優秀的新北市長人選。記者季相儒／攝影