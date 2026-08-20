快訊

以色列承認了！首度證實在加薩的殺人罪行將展開調查

新北檢閃兵案起訴第五波起訴共12人 棒棒糖「王子」遭求刑2年2月

下班注意！16縣市大雨特報 雙北、宜蘭、新竹留意大雷雨

聽新聞
0:00 / 0:00

選戰倒數100天…回顧4年前謝票影片 柯志恩：承諾從未忘記

中央社／ 高雄20日電
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照
國民黨高雄市長參選人柯志恩。聯合報系資料照

選戰倒數100天，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在臉書發布4年前敗選後的謝票影片，表示自己當時說「會用下半輩子回報高雄」，這句承諾她從未忘記，她在高雄住下、扎根，高雄早已成為她最深的牽掛。

2026九合一選舉

柯志恩今天在臉書（Facebook）發布4年前的謝票影片，影片中，她站在台上、語帶哽咽表示自己收到這麼多鄉親的支持，一定會為高雄付出所有心力，「你們對我的這份恩情，我用我的下半輩子來回報給各位」。

柯志恩並發文表示，這4年自己選擇在高雄住下來扎根，走遍38個行政區，「深耕，不是選舉時才喊的口號」，高雄早已成為她最深的牽掛。

面對選戰倒數100天，柯志恩強調每天都將付出雙倍汗水、緊握更多雙手，用實際行動證明說過的話、答應的事都會努力做到；同時不怕累、不怕苦，為高雄未來分秒必爭，將每一份期待與希望改變的力量凝聚起來。

柯志恩說，「4年前，我是歸人，帶著一份深情回到高雄；4年後，我守在高雄，從未懈怠」。強調這次參選不是為了證明自己，是為了證明高雄值得更好。

柯志恩強調，選戰倒數100天，這是改變高雄的最後衝刺。「讓我們再次整隊出發，一起把對高雄的愛和夢想，徹底實現。這次一定要把高雄贏回來。」

2026九合一選舉 柯志恩 高雄市選舉 國民黨

延伸閱讀

陳其邁怨補助大減 柯志恩：因政院不副署

選戰倒數100天！藍綠激戰新北、高雄 行動中常會彰化較勁

七夕合體！民進黨竹市參選人莊競程偕妻掃街：想吃什麼都埋單

賴總統談年底選戰面臨中共壓力 國台辦：操弄「反中抗中」慣用伎倆

相關新聞

影／現身力挺蘇巧慧！蔡英文讚比蘇貞昌還認真 盼交棒優秀後輩

年底九合一地方選戰倒數100天，前總統蔡英文今天現身板橋深丘福德宮，陪民進黨新北市長參選人蘇巧慧參拜，她表態全力支持蘇巧慧，蔡英文表示，看著蘇巧慧一路成長，問政表現與認真態度有目共睹，還稱讚說，女兒比爸爸蘇貞昌還認真，是最優秀的新北市長人選，期盼能將新北市交由最優秀的人選來接棒。

誰是王惠美的白馬王子？趙少康點名「他」 基層爆料主動幫募款

國民黨主席鄭麗文昨稱縣長參選人沒找到王惠美心目中的「白馬王子」。政治評論人趙少康今在「少康戰情室」，點出彰化藍營樁腳一部分公開秘密，包括指明王惠美「白馬王子」是誰。不是白馬王子的縣長參選人魏平政認命地表示，選舉還是要靠自己努力，但會繼續爭取王縣長輔選。

劉建國雲林首波政見 「一園區、七顆心」打造全齡醫療照護產業聚落

選舉倒數百日，民進黨雲林縣長參選人劉建國今天以「勇敢轉型新雲林」舉行雲林第一場政見會，主打「一園區、七顆心、世代安心」全齡醫療照護的訴求，強調將從醫療、照護到產業、就業，打造含蓋幼兒、青年到長輩的完整照顧體系，開創世代安心的新雲林。

選舉倒數100天公布首支形象片 沈伯洋盼把「洋流」帶入北市府

選舉破百日，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天公布首支形象片，影片內容記錄沈從小到大成長歷程及從政後的理念，沈在片中提及人生就像折返跑從0跑到100再跑回0，不過0不會是終點而是重新出發起點，希望最後時間持續勤走基層，提高知名度，讓「洋流」進入北市府。

影／倒數100天掌兵符 前總統蔡英文穿上蘇巧慧競總主委戰袍

九合一大選倒數一百天，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧今天邀請擔任競選總部主任委員的前總統蔡英文一同前往板橋深丘福德宮參香祈福，36位新北綠營議員、議員參選人及多位黨籍立委全員到齊，穿上首次亮相的全新競選背心，蘇巧慧帶領眾人齊聲高喊「市長凍蒜！議會過半！」展現團結必勝決心。

民進黨苗栗縣長參選人陳品安成立競總 提345治理藍圖：盼打造幸福苗栗

民進黨提名苗栗縣長參選人陳品安今天在頭份市成立競選總部，公布由出身後龍的的立委張雅琳所領軍的競選團隊發言人陣容，會中並同步發表「幸福苗栗345治理藍圖」。陳品安指出，發言人團隊對接中央、深耕地方，全都是苗栗出身的一時之選，透過跨世代與跨領域的結合，不僅展現全方位的競選戰力，更象徵苗栗多元且蓬勃的改革活力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。