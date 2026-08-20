選戰倒數100天…回顧4年前謝票影片 柯志恩：承諾從未忘記

選戰倒數100天，國民黨高雄市長參選人柯志恩今天在臉書發布4年前敗選後的謝票影片，表示自己當時說「會用下半輩子回報高雄」，這句承諾她從未忘記，她在高雄住下、扎根，高雄早已成為她最深的牽掛。

柯志恩今天在臉書（Facebook）發布4年前的謝票影片，影片中，她站在台上、語帶哽咽表示自己收到這麼多鄉親的支持，一定會為高雄付出所有心力，「你們對我的這份恩情，我用我的下半輩子來回報給各位」。

柯志恩並發文表示，這4年自己選擇在高雄住下來扎根，走遍38個行政區，「深耕，不是選舉時才喊的口號」，高雄早已成為她最深的牽掛。

面對選戰倒數100天，柯志恩強調每天都將付出雙倍汗水、緊握更多雙手，用實際行動證明說過的話、答應的事都會努力做到；同時不怕累、不怕苦，為高雄未來分秒必爭，將每一份期待與希望改變的力量凝聚起來。

柯志恩說，「4年前，我是歸人，帶著一份深情回到高雄；4年後，我守在高雄，從未懈怠」。強調這次參選不是為了證明自己，是為了證明高雄值得更好。

柯志恩強調，選戰倒數100天，這是改變高雄的最後衝刺。「讓我們再次整隊出發，一起把對高雄的愛和夢想，徹底實現。這次一定要把高雄贏回來。」