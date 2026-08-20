年底選舉恐夾帶3公投案 北市評估：投開票作業及人力需求將再增

中選會公布全台各縣市選舉公告，台北市選委會表示，北市預計設置1790個投開票所，選務工作人力需求約1萬9000人，目前已招募約8成，正透過台北市政府各機關積極協助投入選務工作，希望在9月底前完成所需人力配置。

中選會今發布2026年地方公職人員選舉公告，投票日期為11月28日，選舉人數約1965萬人，共將於全台規畫1萬8244個投票所。至於立法院日前通過3項公投案，中選會主委游盈隆表示，將於8月28日進行審議，同時提醒若年底選舉夾帶3項公投案，預估須至凌晨1、2時才能完成開票。

北市選委會表示，除地方公職人員選舉外，如後續併辦全國性公民投票，投開票所作業及人力需求將進一步增加，因此目前仍持續辦理選務人員招募，並透過台北市政府各機關、學校協力投入，積極補足人力。

北市選務人員指出，針對多案公投綁大選，目前因應的做法為增設投票所，降低投票所選舉人數、增設圈票遮屏，但選務作業仍依中選會相關規定執行。

據有經驗的選務人員指出，只要有公投案，一定會拖，因為開票多，但若都在同一張，對發票和放置選票的空間來說，或許是好事，省下不少時間空間，但開票時不一定。

例如若是亂蓋、或蓋錯，「到底是哪一案算廢票？」以前民眾一張票蓋壞了，當然很清楚這張就是廢票。但幾案印在一起，有的案蓋錯，一整張都算廢票？

另外，依公投法，民眾有權選擇「要領或不領」但和大選全部印一張，是不是就強迫要領？若是有6案，有的人不見得每一案都有興趣，本來是沒興趣就不要領，但現在這樣是不是強迫都要領、都要投？

另有參與投開票的選務人員說，只有一張票，就是「過、沒過」但是如果票面上是一排，會不會唸錯？尤其開票到最後，大家都很累。

也有區公所的人員表示，區公所本來要找選務人員就不容易，因為錢不多，北市媒體關注多，且有之前公投綁大選開票到凌晨的經驗，這次一聽到有公投，的確有人想打退堂鼓。