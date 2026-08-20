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接棒傳承！九合一選舉倒數百日 張嘉郡接下張麗善棒子續航雲林建設願景

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，象徵交棒傳承。記者蔡維斌／攝影
張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，象徵交棒傳承。記者蔡維斌／攝影

九合一選舉倒數100天，雲林縣長參選人張嘉郡今天舉行「百日傳承・幸福續航」記者會，在眾多議員和鄉鎮長見證下，從張麗善手中接下棒子，宣布若當選縣長，將延續現任縣長張麗善8年施政基礎，持續推動30項重大建設，提出「雲林美術館政策白皮書」，規畫美術館落腳斗六，串聯文化與公共空間，打造雲林新的文化地標。

2026九合一選舉

記者會上，張麗善、縣議長黃凱、副議長蔡咏鍀及多名縣議員、鄉鎮長，同位藝文界人士也到場，表達力挺並見證「傳承接棒」，黃凱等人也期許張嘉郡能超越姑姑。張麗善親手將象徵「傳承、接棒」的接力棒交給張嘉郡，期許她延續雲林建設腳步。

張麗善以任內各項重大建設，從規劃、爭取經費到完工，翻轉雲林，從各種評比顯示，己為雲林撕去貧窮沒文化、無趣不好玩的標籤了，但她強調，建設往往跨越不同任期，不能因縣長更替就重新開始，包括九加一產業園區、斗六市區鐵路高架化、縣立美術館、總圖書館、布袋戲傳習中心、北港國民運動中心及斗六銀光樂活園區等30項建設，都是要持續推進的工作，她把這項30項工作清單交給張嘉郡。

「八年累積的雲林不能歸零，下一個四年要從現在的基礎再向前」，張嘉郡表示，若當選縣長，把已啟動的政策接好、該完成的建設完成，讓縣政發展一棒接一棒。

她說，城市發展不能只用4年、8年計算，好的政策應要延續。她提出「雲林美術館政策白皮書」將落腳斗六，將採國際競圖規格，並導入「美術館公園」概念，打造國際藝術展覽、地方藝術典藏、兒童藝術教育、青年創作及數位展演場域，串聯雲林表演廳、文化中心、雲林溪、雲林科技大學及周邊公共空間，讓美術館融入城市生活。

張嘉郡強調，未來除延續既有政策、完成重大建設，也將提出符合雲林需求的新政策，讓縣政不因首長更替中斷，帶動雲林持續向前、彎道超車。

張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影

張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，並交給張嘉郡的建設清單，要她持續完成，讓雲林再向前。記者蔡維斌／攝影
張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，並交給張嘉郡的建設清單，要她持續完成，讓雲林再向前。記者蔡維斌／攝影

張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡今天舉行傳承接棒記者會，雲林議會、鄉鎮長和藝文界到場相挺。記者蔡維斌／攝影

張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，象徵交棒傳承。記者蔡維斌／攝影
張麗善（左）今天記者會上把接力棒交到張嘉郡手上，象徵交棒傳承。記者蔡維斌／攝影

張麗善 張嘉郡 2026九合一選舉 雲林縣選舉

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