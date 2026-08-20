賴總統加薪軍公教 李彥秀批選舉大撒幣示警通膨壓力

賴清德總統表示，軍公教自2027年起再加薪4％，國軍今年7月增每月4000 元第三類型戰鬥部隊加給。國民黨立委李彥秀質疑政府選舉年大撒幣，雖認同提升待遇，但政府應推政策鼓勵民間企業跟進調薪，切勿以人民納稅錢買票，落實立法院三讀通過的軍人加薪、警消退休金等，中央總預算暴增恐加劇物價與通膨壓力，政府須做因應。

李彥秀說，選舉年民進黨政府大撒幣，軍公教加薪4%，有機會帶動民間整體加薪潮，過去主計總處統計，軍公教加薪與民間加薪呈正向關係，服務業薪資調整最為有感，企業跟進比率大約在8%至61%之間，差距非常大，人力銀行調查約有11%企業會參考政府調薪幅度加薪，政府應同步推出鼓勵企業加薪政策，讓全民更為有感。

李彥秀指出，賴總統與民進黨已經在為2028年大選準備政策銀彈，用人民納稅錢買選民手上的票，大撒幣代表民進黨2028年選情告急，更將賴總統連任視為政治生命保衛戰，灑錢不能收買人心，效果將相當有限。

李彥秀表示，民進黨真的希望照顧軍人以及退休警消權益，應該執行立院三讀通過的警消退休金以及軍人加薪預算，而不是違法違憲充當老賴，賴著不給。

李彥秀說，台灣2026年GDP成長預估11%，中央政府總預算將從今年3兆，瘋狂增長到明年將近4兆，除了國防預算外，幾乎都是大撒幣，短時間大量資金湧入民間，勢必增加物價與通膨的巨大壓力，7月CPI達到2.5%已經連續三個月突破警戒線，全年CPI預估也達到2.07%，政府必須提早因應通膨巨獸的來襲。