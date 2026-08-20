被賴清德批空降部隊 彰化縣長參選人魏平政：賴總統不了解我和彰化

民進黨行動中常會昨在彰化縣舉行，總統兼黨主席賴清德批國民黨縣長參選人是選舉才回鄉的空降部隊。藍營縣長參選人魏平政今表示，賴總統不了解他和彰化，他擔任縣選委會、訴願委員會的委員，也常為法律案件回彰化，都沒公開宣揚，事實上他從未離開彰化。

總統兼民進黨主席賴清德昨在行動中常會力捧縣長參選人陳素月，稱陳素月在彰化服務數十年，民調大幅領先兩名對手，不是為了選舉才回彰化的空降部隊。

國民黨彰化縣黨部今舉辦二林區提名同志介紹會，魏平政介紹自己，並回答記者詢問被批為空降部隊一事。他說，賴總統非常不了解彰化，他（魏平政）是彰化子弟，他家事業在彰化縣社頭鄉已60年，他的媽媽也當過兩任鄉長，他擔任過彰化縣選舉委員會、訴願委員會的委員，他在彰化這邊服務很多只是沒對外講，沒講不代表他空降。

魏平政表示，在民調落後確實是他有努力的空間，至於賴總統說的他和邱建富加起來沒有陳素月民調高，這個可能賴總統誤會了，因為陳委員二十幾年民意代表資歷，到目前民調還沒超30%，這是陳委員也要注意的地方，當然他有很大努力空間，將繼續端出「牛肉」爭取縣民支持，另外加強空戰，用網路行銷自己，組織動員方面會到各個鄉鎮市舉辦開說明會，讓大家更了解他的政見。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田在介紹會中也說，魏平政為彰化縣做很多事，也參與彰化家扶中心扶幼工作至少30年；魏平政台北、彰化兩頭跑是家常便飯，從沒想到當作政治資源來累積和張揚，今被誤會要選舉才從台北回來的空降部隊，真是大大誤會。