聽新聞
0:00 / 0:00
選戰倒數100天！黃世杰批張善政能力不足 桃市府：做事比造勢重要
2026地方選舉倒數100天，民進黨桃園市長參選人黃世杰今成立南區競選總部，再批國民黨桃園市長張善政所領導的市府團隊能力不足，導致台積電進駐龍科一度破局，清大桃園醫院也無望。桃園市新聞處長羅楚東回嗆，黃打著桃園子弟名號從政超過十年「留下什麼」，並酸「做事比造勢重要」。
2026九合一選舉
羅楚東表示，黃世杰今舉行選前百日造勢，公布一長串競選人事，但市民更在意的是黃打著桃園子弟的名號從政超過10年，究竟曾替桃園留下什麼？
羅楚東指出，黃世杰一再扭曲的事情，其實早已回到正軌、按部就班往前走。龍科三期在中央與市長、市府團隊合作下推進，市府也與科管局協調，提前啟動用地取得、從優補償等工作；醫療量能方面，市立醫院在張市長任內拍板定案，已進入實質籌畫階段。不理解距離投票倒數100天對黃這麼重要，對市府而言，市政沒有選前100天。
羅楚東也說，100天可以做完很多事，拿來造勢，就只剩100天。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。