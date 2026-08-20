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選戰倒數100天！黃世杰批張善政能力不足 桃市府：做事比造勢重要

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
黃世杰受訪時，再批張善政及質疑市府協助台積電設廠的能力。記者鄭國樑／攝影
黃世杰受訪時，再批張善政及質疑市府協助台積電設廠的能力。記者鄭國樑／攝影

2026地方選舉倒數100天，民進黨桃園市長參選人黃世杰今成立南區競選總部，再批國民黨桃園市長張善政所領導的市府團隊能力不足，導致台積電進駐龍科一度破局，清大桃園醫院也無望。桃園市新聞處長羅楚東回嗆，黃打著桃園子弟名號從政超過十年「留下什麼」，並酸「做事比造勢重要」。

2026九合一選舉

羅楚東表示，黃世杰今舉行選前百日造勢，公布一長串競選人事，但市民更在意的是黃打著桃園子弟的名號從政超過10年，究竟曾替桃園留下什麼？

羅楚東指出，黃世杰一再扭曲的事情，其實早已回到正軌、按部就班往前走。龍科三期在中央與市長、市府團隊合作下推進，市府也與科管局協調，提前啟動用地取得、從優補償等工作；醫療量能方面，市立醫院在張市長任內拍板定案，已進入實質籌畫階段。不理解距離投票倒數100天對黃這麼重要，對市府而言，市政沒有選前100天。

羅楚東也說，100天可以做完很多事，拿來造勢，就只剩100天。

黃世杰 張善政 競選總部 2026九合一選舉 桃園市選舉

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