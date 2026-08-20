溪北人口流失、南關崛起！台南議員1選區減1席、11選區增1席

中央選舉委員會今天發布選舉公告，因人口增減，台南市第1選區（後壁、白河、東山、鹽水、新營、柳營區）自6席減少1席為5席，第11選舉區（仁德、歸仁、關廟、龍崎區）則由5席增加1席為6席。

台南市議員應選總額共計57名，其中區域議員55名，平地原住民與山地原住民各設1名

。全市區域議員共劃分為11個選舉區，另設2個原住民選舉區，其中永康區（第7選舉區）以7席應選名額冠居全市，也是成為各方陣營競爭最為激烈的超級戰區。

安南區（第6選區）、北區與中西區（第8選區）、安平區與南區（第9選區），以及涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎的第11選區，應選名額均為6席，同樣為兵家必爭之地。新營區（第1選區）、佳里區（第2選區）、善化區（第5選區）、東區（第10選區）均應選5席；另麻豆區（第3選區）應選3席、玉井區（第4選區）應選1席。

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為落實參政性別平等，本屆選舉依法共設有9席婦女保障名額。凡應選名額達5席（含）以上的選區（包括第1、2、5、6、7、8、9、10、11選區），皆明確規畫1席婦女保障名額，保障女性參政權益。