誰是王惠美的白馬王子？趙少康點名「他」 基層爆料主動幫募款

國民黨主席鄭麗文昨稱縣長參選人沒找到王惠美心目中的「白馬王子」。政治評論人趙少康今在「少康戰情室」，點出彰化藍營樁腳一部分公開秘密，包括指明王惠美「白馬王子」是誰。不是白馬王子的縣長參選人魏平政認命地表示，選舉還是要靠自己努力，但會繼續爭取王縣長輔選。

國民黨行動中常會列車昨開到彰化縣，縣長王惠美請假，外界細數她已四度放國民黨主席鄭麗文鴿子，鄭麗文因而說縣長參選人沒找到王惠美心目中的「白馬王子」。

趙少康今表示，王惠美本來要找祖厝在彰化縣竹塘鄉的新北市副市長劉和然，北上兩趟邀請也表明願擔任競選總部主任委員全力輔選，但劉和然家族可能過去有什麼事，不願子弟參選下屆縣長，連帶舊事被挖出和炒作，劉和然就堅持不回鄉參選。

地方藍營樁腳指出，縣長王惠美屬意劉和然有三大因素，一是劉和然行政資歷和能力足夠擔當百里侯，二是劉和然是彰化子弟，三是關於「玄學」就不便公開講。

據了解，王惠美為表達邀請誠意，先向工商企業界說明集資成立劉和然競選基金，讓他無後顧之憂，無奈「落花有意，流水無情。」劉和然不肯回來，王惠美失望之餘，在訪日期間從媒體報導得知黨中央徵召魏平政，氣憤「不等我回國就急忙公布人選，要我承擔是什麼意思？」這股怨言迄今難平。

魏平政今表示，競選總部主委一職要完全尊重縣長王惠美的意思。王縣長在臉書說她要專心於縣政，他也覺得這樣才不辜負縣民對她的託付，且把縣政做好就是他的最好後盾，表示國民黨執政是有品質保證。當然選舉只能靠自己全力以赴，但還是會努力爭取縣長對他的支持和輔選。