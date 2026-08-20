選戰倒數百日 民進黨40周年黨慶 陳亭妃邀「祖孫四代同樂」

距離2026台南市長、議員選舉11月28日投票日倒數100天，民進黨台南市黨部今天舉行記者會，由市黨部主委林志展與台南市長參選人陳亭妃宣布40周年黨慶活動，將以「一代、二代、三代、四代祖孫同樂會」為主軸，邀請不同世代參與。

林志展表示，活動9月5日在安南區樺谷夜市、9月6日移師新營區南瀛綠都心，兩天均為下午5時至晚上8時。民進黨走過40年，台南更是重要民主基地，因此40周年黨慶台南不能缺席。活動也邀請各區現任議員及參選人參與，邀台南鄉親攜家帶眷，一起迎向台南下一個40年。

陳亭妃表示，活動規畫「台南妃熊幸福」妃妃氣墊，融合鐵馬妃妃、泰迪熊及「家」意象，另推出台南首發火車頭主題氣墊，象徵台南持續向前、帶動台灣發展；現場還有親子律動及「妃妃動動萌樂園」。

活動另設休息區及美食，包括爆米花、茶之魔手、雞蛋糕、豆花、冰淇淋及限量魯麵，讓全家大小同樂。陳亭妃強調，「台南妃熊幸福」希望打造一座「有工作、有生活、有歡樂、有溫度」的城市。

擔任陳亭妃競選總部主任委員的台南市長黃偉哲、立委林俊憲特助，以及多位現任議員、議員服務團隊與議員參選人都到場支持，包括謝舒凡、吳通龍、陳碧玉、李偉智、朱正軒、周嘉韋、林依婷、李啟維、周麗津、沈家鳳服務處、蔡筱薇服務處、陳皇宇服務處，以及議員參選人林建南、沈震南、陳金鐘等，共同展現「台南隊」團結向前的氣勢。