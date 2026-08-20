嘉市長選戰倒數百日 台藝大前校長陳愷璜提十大經濟政見虛實整合策略

年底嘉市長選戰升溫，市選委會上午張貼選舉公告，市長、議員及里長「三合一」選舉即將登記。無黨籍市長參選人、台北藝術大學前校長陳愷璜6月宣布參選，主打「美學結合科技」城市治理理念，選戰倒數百日提十大經濟政見，啟動「虛實同心‧百日擴散」整合選戰策略，突破傳統選舉框架。

66歲陳愷璜嘉中畢業赴外求學，赴法國深造，長年投入藝術教育，歷任北藝大美術學院院長、學務長及校長，去年退休返鄉定居。6月宣布參選提出打造台灣首座「數位孿生城市」，希望運用美學、藝術、科技、建築等跨領域整合，為嘉義市尋找新的城市發展模式。

陳愷璜提十大經濟政見，包括「數位孿生救嘉義」、「走路經濟學」、「跨宗教經濟學」、「公園經濟學」、「木都經濟學」、「諸羅顯影經濟學」、「藝術圓夢中心經濟學」、「十字廊帶經濟學」、「超低底盤運輸載具經濟學」及「垃圾資源經濟學」，核心概念是將嘉義既有文化、城市空間與生活需求，轉化為經濟發展與城市治理動能。

陳愷璜公布「虛實同心、百日擴散」整合操作選戰策略。實體以服務處為基地，沿城市節點展開定點街訪，透過傳單、名片及主要幹道電子看板呈現「美學新政」及十大經濟政見，並以QR Code將民眾導入數位平台。數位戰線布局YouTube、Podcast、Facebook及LINE社群，透過短影音持續介紹城市願景與政策，將「數位孿生」等概念轉化為市民生活可以理解問題與解方，形成「線上看願景、線下聊實務」的雙向溝通模式。

此外，陳愷璜將展開為期3個月徒步走訪，深入84里，與市民面對面交流。他表示，自己沒有政黨奧援及傳統組織，更要靠政策與市民溝通爭取認同，並建立數位戰情室，蒐集各里發展需求與地方特色，作為後續政策調整及選戰布局參考。陳愷璜能否以「美學新政」及「數位孿生城市」論述突破傳統選舉版圖，並將十大經濟政見轉化為市民有感政策，將成為市長選戰觀察新變數。