搶攻中間選民！台東綠營陳瑩推新看板強調延續饒慶鈴美學理念

距離年底投票日只剩一百天。民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩張掛縱谷線「天空款」、海岸線「大海款」及南迴線「日出款」三款新看板，主題皆為「台東，世界的入口」。陳瑩說，台東縣政府近年在縣長饒慶鈴帶領下，美學氛圍明顯提升，接棒者也應具備充分的美學素養，才能讓台東持續迎向世界。

2026台東縣長選舉，民進黨提名立委陳瑩迎戰國民黨所提名的台東縣議長吳秀華。陳瑩競辦今天公布競選新視覺。

陳瑩表示，「天空款」是以開闊天空作為主要意象，呼應縱谷地區山脈、田野與天際線交織的地景。「大海款」以台東最具代表性的太平洋海岸為主題，呈現台東面向大海的地理位置與獨特魅力。南迴四鄉之中，太麻里是全台「曙光第一個親吻的土地」，所以南迴線「日出款」是以日出作為象徵，傳遞台東迎接新局、充滿希望與朝氣的正面氣氛。

競辦發言人陳金溪說明，台東是台灣面向太平洋的第一線，也可以是台灣迎接世界的入口，「台東不會只能是台灣後山」，競選團隊喊出「台東，世界的入口」口號，盼望陳瑩接棒縣長後，不論是台東農特產品或觀光活動，都能持續行銷到國際舞台。

陳瑩認為，這一波視覺與看板設計，不只是競選宣傳，更希望與各界一同思考台東的定位與台東的美學。台東擁有山、海、縱谷與多元文化，應該從過去「被看見」的角色，進一步走向「主動讓世界看見」。

陳瑩強調，台東縣政府近年在饒慶鈴縣長帶領下，美學氛圍明顯提升，接棒著也應具備充分的美學素養，才能讓台東持續迎向世界。

地方人士認為，選戰進入倒數100天，陳瑩強調延續饒慶鈴台東美學主張，此舉搶攻中間及淺藍選票意味濃厚。

民進黨台東縣長參選人陳瑩推新主題看板，南迴線「日出款」是向太麻里日出致敬。圖／陳瑩競辦提供