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卓伯源批魏平政選舉資源不足 黨中央提名霸凌王惠美

中央社／ 彰化20日電

前彰化縣長卓伯源今天說，國民黨中央徵召彰化縣長人選過程未與縣長王惠美溝通，是在霸凌王惠美，並指黨籍參選人魏平政選舉資源不足；國民黨彰化縣黨部主委蕭景田則說，不清楚卓伯源所說的內容。

2026九合一選舉

年底彰化縣長選舉已有3人表態參選，民進黨提名黨籍立委陳素月，國民黨提名律師魏平政，原屬民進黨的前彰化市長邱建富也宣布參選。國民黨主席鄭麗文多次到彰化為魏平政站台，但王惠美從未出席，引發藍營基層議論。卓伯源也曾公開喊話，指鄭麗文徵召魏平政參選彰化縣長，若彰化敗選，鄭麗文要勇敢負責辭職下台。

卓伯源今天上午接受廣播節目專訪談彰化縣長選舉，指王惠美是黨工出身，忠黨愛國，對國民黨與中華民國的忠誠毋庸置疑，王惠美不可能進入民進黨內閣。

卓伯源表示，王惠美目前是彰化藍營輔選最大力量，黨中央徵召過程未與她充分溝通，沒有給機會，也不商量，卻硬要塞給王惠美，這不只是霸凌王惠美，也是在霸凌彰化基層。

卓伯源指出，他已跟魏平政、謝衣鳯、柯呈枋及洪榮章等人溝通，登記前進行整合型民調，民調題目已準備好，3天就能完成，由民調最高者代表國民黨參選，其餘人共同輔選，重新取得參選正當性，就有扭轉劣勢的機會。

卓伯源提到，魏平政目前政治獻金幾乎是0，當初承諾要給的都沒來，糧草已絕，沒有經費進來，魏平政選得很辛苦。他提出方案不只是在救彰化，也是在救鄭麗文。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田接受媒體電話聯訪時說，他不清楚卓伯源說了什麼，不過魏平政選舉資源短缺是事實，況且現在還不能開政治獻金專戶，要完成登記才能開。

蕭景田指出，王惠美縣政做得很好，應該沒有人霸凌她，王惠美從擔任議員開始，都是國民黨提名，縣黨部還是希望王惠美接下魏平政競選總部主委的職務。

魏平政接受媒體聯訪表示，會繼續爭取王惠美對他的支持，也會爭取王惠美的輔選及擔任競選總部主委。

對於卓伯源指王惠美遭霸凌，王惠美僅說，謝謝關心，她是國民黨員，會走對的路。

卓伯源 王惠美 魏平政 2026九合一選舉 彰化縣選舉

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